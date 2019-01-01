有钱还需欧冠资格 曼联计划20年一亿引进桑乔

红魔可以满足多特蒙德对这名英格兰边锋的报价，但是缺少冠军联赛的比赛可能会让他们付出代价。

如果曼联有机会在明年夏天签下桑乔的话，他们必须获得欧冠资格。

红魔今年夏天决定不引进这名英格兰国脚，因为他们的注意力集中在防守上，并成功得到了万比萨卡和马奎尔以及来自斯旺西的丹尼尔·詹姆斯。

虽然这三名球员在老特拉福德的职业生涯有着令人印象深刻的开始，索尔斯克亚希望在冬季转会市场引进一名前锋。

据够力足球报道，尤文图斯前锋曼祖基奇可能以900万英镑(1100万美元)的价格加盟，而托特纳姆热刺组织核心克里斯蒂安·埃里克森是另一个考虑中的目标，因为这名挪威人也在考虑提高球队的其他方面。

俱乐部已经为明年夏天制定了计划，索尔斯克亚希望继续追求年轻的英国天才。

桑乔，也许是目前最令人印象深刻的英国天才，在从曼城转会多特蒙德后，已经在多特蒙德站稳了脚跟，本赛季迄今为止，他为俱乐部出场8次，攻入4球。

曼联希望加强他们的右路进攻，并加强目前包括杰西·林佳德和胡安·马塔在内的选择权。

引进桑乔将需要超过1亿英镑(1.23亿美元)来满足多特蒙德的要价，德甲冠军希望在财政上有所保障，但同时也愿意以合理的价格出售。

这笔费用对曼联来说不是问题，因为执行副主席伍德沃德仍然很乐意在转会市场上支持索尔斯克亚。

但是对于红魔来说，关键在于桑乔的智囊团，他们并不认为曼联是桑丘职业生涯的进身之阶。

虽然他将得到丰厚的薪水，但他们知道这家英超俱乐部在世界足坛的地位正在下降，只要他们继续在索尔斯克亚的领导下进行重建，这一点可能不会很快停止。

多特蒙德，以及任何可能与桑乔签约的对手，在目前情况下都比曼联有优势，下个赛季的欧冠资格至关重要。

在周一晚上与阿森纳战平之后，索尔斯克亚执教的这个赛季成为了俱乐部自1989年以来最糟糕的赛季开局，而曼联则很有可能连续第二个赛季被挤出前四。