有钱人可真皮 英国首富不堪曼联折磨 故欲收购蓝军

英国首富承认去年参观了切尔西足球俱乐部的训练场，并没有排除购买这家俱乐部的可能性。

周三，英国首富吉姆·拉特克利夫在约克郡谷地宣布成立英力士车队，此前他接管了天空车队。

尽管外界认为他目前还没有准备好满足罗曼•阿布拉莫维奇对俱乐部的估值，但拉特克利夫暗示他仍有兴趣。据信，阿布拉莫维奇对俱乐部的估值在40亿英镑左右，尽管切尔西坚称这位俄罗斯亿万富翁无意出售。

他最初否认了《体育邮报》去年的一篇报道，该报道称他曾被邀请参观切尔西的科尔巴姆训练基地，但后来他相当调皮地承认了这个报道的真实性。

当被问及切尔西的具体情况时，他告诉BBC：“我永远不会说不，但我不知道这些传言将在哪里结束。”

据了解，世界各地都对切尔西感兴趣，沙特阿拉伯的报价被认为是认真的。然而，拉特克利夫似乎对探索足球很感兴趣。

他说：“我是曼联的铁杆球迷。说实话，我现在是一个饱受折磨的曼联球迷。我们沉迷足球。我们的足球是一项完全不同的运动，一项非常复杂的运动，一个复杂的世界。我们正在了解此事。我们在瑞士买下了一家俱乐部，它真的很有教育意义。我们没有因为冲动、鲁莽和愚蠢而在化学品和商业领域取得今天的成就。我们意识到这是一个非常复杂的世界，我们正在经历一个学习的过程，我们并不急于进入终局之战。”