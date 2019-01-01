有钱也抢不过 瓜迪奥拉承认放弃收购荷兰天才

随着弗兰基·德容未来的前景在本周将确定下来，瓜迪奥拉表示曼城在转会市场上无法与巴塞罗那竞争。

德容是欧洲最有前途的中场球员之一，他将在夏天离开阿贾克斯，最近几个月吸引了欧洲多家豪门俱乐部的兴趣。

曼城很早就对他表示了兴趣，瓜迪奥拉告诉俱乐部的官员，21岁的他是一名非常有天赋的球员，他们必须尽一切可能来确保引进他，特别是考虑到费尔南迪尼奥到五月就已经34岁了。

然而，他们遇到了来自巴塞罗那、巴黎圣日耳曼以及拜仁慕尼黑的激烈竞争。

阿贾克斯希望德容的在冬歇期结束之前确定去向，好让球队专心争夺荷甲冠军，巴萨方面有信心德容会去西甲。

瓜迪奥拉并未放弃将这位荷兰国脚带到曼城，哪怕转会费高达7000万磅。然而他承认他们受到了阻碍。

瓜迪奥拉说：“我指的不是阿贾克斯方面，因为他是阿贾克斯球员。但如果很多俱乐部都想要他，情况就复杂多了，尤其是在皇家马德里或巴塞罗那介入的情况下。”

“通常情况下，当你与皇马和巴萨抢人时，你必输无疑。你必须更快更有效率。我只是笼统地说，当很多球队都想要一名球员时，情况就复杂多了。”

如果错过德容的话，曼城还有应对计划。里昂的一对中场阿瓦尔和恩多贝莱在本赛季的欧冠比赛中给瓜迪奥拉留下了深刻的印象。

曼城本轮的对手内维斯也是瓜迪奥拉关注的对象。