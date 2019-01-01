有那味了 克劳奇将阿诺德和杰拉德阿隆索相比

这位前红军前锋对英格兰国脚和安迪罗伯逊大加赞赏，因为他们在对阵曼城的比赛中再次成为明星。

特伦特·亚历山大-阿诺德被拿来与利物浦传奇人物杰拉德和哈维·阿隆索相提并论，而彼得·克劳奇则认为利物浦有世界足坛最好的边后卫组合。

在以3-1战胜曼城的关键比赛中，这些实力再次得到了体现。

前利物浦前锋克劳奇是红军球迷的重要一员，这位前英格兰国脚告诉BBC体育：“安迪·罗伯逊和特伦特·亚历山大-阿诺德为利物浦所做的一切，重新定义了边后卫的踢球方式。

“随着他们的向前跑动和带球进入禁区，他们总是和三叉戟一起制造进攻威胁，但现在他们也在互相传球。”

“我记得我为利物浦踢球的时候，边后卫把球传给杰拉德或者阿隆索，他们会用对角线向前传球。嗯，特伦特现在是在自己的位置上做这些，他做得和杰拉德或者阿隆索一样好。

“然后你会看到罗伯逊骑上他的自行车，向前猛冲到他们的终点，创造机会，就像他在对阵曼城的比赛中为萨拉赫助攻的一球一样。有时看着他们踢球是一种乐趣，他们真的很出色。我不知道现在世界上还有比他们更好的边后卫组合，他们是利物浦如此难以阻挡的另一个原因。”

战胜卫冕冠军曼城使利物浦在英超积分榜上以8分的优势领先，领先曼城9分，人们普遍认为他们将在2019-20赛季剩下的26场比赛中占据主动。