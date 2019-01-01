有负期望 马尔科姆即将以4500万转会泽尼特

这两名巴西球员都将离开诺坎普，前波尔多边锋马尔科姆将前往俄罗斯。

泽尼特俱乐部很快就将宣布与巴塞罗那边锋马尔科姆的签约，此前两家俱乐部达成了一笔约4000万欧元(3650万英镑/ 4450万美元)的转会费用，外加500万欧元(460万英镑/ 560万美元)的附加费用。

西甲冠军在一年多前击败了罗马的有力竞争，以4100万欧元的价格签下了这位前波尔多球星。

但是上赛季在所有比赛中只出场了24次的巴西人早就踏上了离开了诺坎普的道路上。

马尔科姆在俄罗斯每个赛季的收入约为650万欧元，同时据了解，巴塞罗那在这笔交易上没有回购权，预计这笔交易将于周三正式宣布。

这名22岁的球员在合同中有1.8亿欧元的解约条款，但巴萨已经明确表示，如果有人出价高于去年夏天4100万欧元的转会费，他们愿意出售这名边锋。

巴塞罗那在今年夏天早些时候加入了安东尼·格里兹曼作为进攻组合的一员，使得这名边锋在诺坎普的出场排名进一步下滑。

除了格里兹曼、梅西、苏亚雷斯、登贝莱和库蒂尼奥等球星都在争夺首发位置之外，巴黎圣日耳曼球星内马尔则继续与他的前东家联系在一起。

多特蒙德也与马尔科姆的转会联系在一起，但是泽尼特赢得了争夺他的竞争的胜利。

与此同时，拉菲尼亚·阿尔坎塔拉继续吸引着来自欧洲各地球队的兴趣，并且可能在不久的将来离开巴塞罗那。

意甲球队佛罗伦萨已经准备好推进有关这位中场球员的谈判，后者与加泰罗尼亚豪门的合同即将进入最后一年。

据认为，大约1500万欧元(1400万英镑/ 1700万欧元)的转会费就足以将他从巴塞罗那带走，因此瓦伦西亚也对他保持着浓厚的兴趣。

主教练加西亚·托拉尔认为拉菲尼亚是瓦伦西亚中场支持帕雷乔的理想人选。米兰和亚特兰大也对这名巴西人的转会进行了问询，但是他们还没有正式提出报价。