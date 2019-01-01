有谁共鸣 阿里：小罗和杰拉德是我偶像

这位热刺中场曾经在YouTube上观看这位巴萨传奇球星的视频，同时他也是这位前利物浦队长的崇拜者。

德勒·阿里透露前巴塞罗那中场罗纳尔迪尼奥和前利物浦和英格兰队长杰拉德是他成长过程中的偶像。

这位托特纳姆热刺球星于2015年从MK Dons加盟热刺，他已经赢得了欧洲顶级中场球员的声誉，并在英超联赛中出场131次，攻入42球。

然而，他将不得不等待自己在2019- 2020赛季的首次亮相，波切蒂诺已经证实，腿筋受伤将使他缺席新赛季的开始。

这位23岁的球员以他在禁区内和禁区周围的能力，以及他的球技、技巧和花活而闻名。阿里向够力足球和DAZN透露，他的比赛模式是巴塞罗那传奇球星罗纳尔迪尼奥。

当被问及他年轻时的偶像是谁时，阿里说:“罗纳尔迪尼奥。然后是杰拉德。我上学的时候经常在YouTube上看罗纳尔迪尼奥的视频。(我喜欢)他享受踢球的方式，他看起来总是很开心。这也是我想要的方式。在我成长的过程中，我经常踢街头足球，它总是很有趣，令人愉快，而且都是关于技巧之类的东西。所以当我开始职业生涯的时候，我不想失去对足球的热爱。我想做让我快乐的事情，你可以在罗纳尔迪尼奥身上看到这一点。他做的每件事，看起来都很享受。然后是杰拉德。他的态度和心态——他的胜利心态。他是英格兰和利物浦的队长，你可以看到他是多么想赢得每场比赛，所以我觉得我可以和这两名球员产生共鸣。”

2012年，年仅16岁的阿里首次代表英甲球队MK Dons征战职业联赛。他坚持认为，在如此年轻的年纪就踢出如此高水平的足球，帮助他为英超的严酷环境做好了准备。

他说:“我认为在我年轻的时候，我花了很多时间和老球员在联赛中比赛，这是很重要的。这让我为进入英超做好了准备，它塑造了我的性格，让我更强大——我知道我必须为一些事情而奋斗，这很重要。我知道英超是一个出色的联赛，这是一个有很多出色球员的艰难的联赛。所以当我第一次上场的时候，我展示了我自己，我不能在球场上被欺负，这很重要，我已经准备好了。”