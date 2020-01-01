有缘无分 莱万：弗格森的来电曾让我考虑加盟曼联

这位拜仁球星在多特蒙德的时候收到了来自曼彻斯特的报价，他对转会很感兴趣。

拜仁慕尼黑球星罗伯特·莱万多夫斯基表示，他接到弗格森爵士的电话时曾考虑加盟曼联。

莱万多夫斯基是在2012年接到这个电话的，当时他23岁，在多特蒙德的第二个赛季，他刚刚在所有比赛中打进30球。

这位现年31岁的波兰国脚说，弗格森的名声意味着他不得不考虑转会——但是多特蒙德很快就把它扼杀了。

其他球队

莱万多夫斯基在接受《卫报》采访时表示： “我在多特蒙德待了两年之后和他（弗格森）谈过话，当时我真的在考虑转会到曼联。”

“因为弗格森，也因为曼联。多特蒙德说：‘不，就这样。’这是我第一次考虑转会，因为如果你接到弗格森爵士的电话，对于一个年轻球员来说，这是非常美妙的事情。那天对我来说很特别。”

莱万多夫斯基最终在两年后转会拜仁，离开了克洛普的执教，他在瓜迪奥拉手下工作——他说如果他们的才能结合在一起，那将是“完美的”组合。

他在拜仁的整个赛季都有离开的传闻，最频繁的是皇家马德里。

现在他安顿下来，享受他的足球。在31岁的时候，他将迎来他最高产的赛季，他说他希望尽可能长时间地待在顶级联赛中。

“我想踢很长一段时间。”他补充道：“我不觉得自己31岁了，我现在所做的一切都是为了让我在接下来的五、六年里保持最佳状态。”

“我不想成为一个在禁区里干等90分钟的前锋。我不喜欢一场比赛只碰10次球。这对我来说还不够；我觉得那些比赛很难。”

“有时候你必须在那里等着球，如果你在90分钟内能得到一次球，你必须做好准备。”

“但我说：‘我想成为球队的一员，比赛的一员，我想移动，我想传球，而不是等着球。’”

“这就是为什么我总是寻找空间来得到球和找到我的队友。我仍然可以做任何事情。除了一件事吗？也许可以远射。”