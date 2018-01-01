有竞争才有动力 德布劳内：利物浦可以推动曼城

这名中场球员在利物浦击败曼联回到榜首之前发表了讲话。

据凯文·德布劳内称，利物浦具备在英超联赛冠军争夺战中把曼城“带到终点”的条件。

这位曼城中场球员是在利物浦3:1大胜曼联之前说这番话的，这场比赛的结果让他们超越了在积分榜上再次超越曼城回到了顶峰位置。

曼城在周六的比赛中以3:1获胜，耶苏斯梅开二度，斯特林也攻入一球。瓜迪奥拉的球队在冠军争夺战中曾短暂夺回了领先地位。

德布劳内十分坚信克洛普的球队可以继续保持他们在顶级联赛中最好的开局。

“我不知道他们为什么不能坚持下去。”比利时国脚说，“我相信他们会把完美开局坚持到底。”

“公平地说，我不太担心他们。因为他们会做他们该做的事，我们也必须努力赢得比赛，继续前进。他们会努力跟上我们的步伐，反之亦然。但现在谈过夺冠还早。我们所需要完成的事情没有压力。”

曼城在上个赛季的同一阶段已经在英超联赛的积分榜上取得了长足的领先，并在4月份以创纪录的总得分和进球结束了联赛冠军的征程。

上个星期六，曼城在斯坦福桥以0:2负于切尔西，打破了球队在本赛季的不败开局，使得利物浦成为英超四强中唯一一支不败的球队。

联赛前两名将于1月3日在伊蒂哈德球场相遇，这场比赛对决定这个赛季的冠军走向将会起到重要作用。

“你知道的。”德布劳内继续说，“你可以在一个星期内输掉三场比赛，但每个人的说法都不一样。”

“还有很长的路要走。比赛的数量会绊倒你，伤病也会绊倒你。”