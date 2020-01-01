有所倒退 德布劳内：曼城像回到瓜帅执教第一年

据这位比利时的中场组织者说，曼城在联赛冠军争夺中被“太多的错误”所破坏。

凯文·德布劳内承认利物浦“值得”赢得联赛冠军，他认为曼城已经回到了瓜迪奥拉在阿提哈德球场的第一年的坏习惯。

德布劳内认为瓜迪奥拉执教的第一个赛季和现在的赛季有相似之处。

“我们表现很好，但是我们丢了太多分。这感觉有点像佩普的第一个赛季，我们踢得很好，但我们犯了太多的错误。”这位曼城中场告诉天空体育。

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“有些比赛你认为你可以完全控制比赛，但最后5到10分钟，我们基本上放弃了，在这段时间里，利物浦没有丢分，你丢的每一分都太多了。即使我们做得更好，我认为以利物浦今年的表现和赢得几乎所有东西的方式，他们值得赢得并再次成为冠军。”

“我不认为利物浦有任何程度的挫败感，因为你必须为他们所做的鼓掌。这和我们过去两年的情况是一样的，如果你有那么多的积分，赢了那么多的比赛，那么对手就没有什么可以做的了，我知道他们会控制自己的比赛。”

“我们唯一感到沮丧的是犯了太多的错误，这与利物浦无关，我们更知道如果我们不犯这些错误，（联赛）会更接近。我们也接受它，因为你知道你有多努力才能变得那么好，而且双方都很尊重对方。如果他们以这种方式获胜，那就只能如此。”

“我总是想赢得一切。我们知道联赛已经结束了，但我想说的是赢得剩下的一切。我知道这是一项艰巨的工作，但这是我们想要做的，也是我们的目标。在赛季开始的时候，我们不会说‘我们想要赢得联赛和其他所有的比赛，我们会看到的’，我们想要赢得所有的四项赛事。我们在其他三个还有机会，如果是这样的话，那就太棒了。”