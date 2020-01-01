有意利物浦？维尔纳强调只在欧洲杯后才考虑未来

莱比锡前锋维尔纳表示自己有能力在克洛普麾下效力，但强调自己并非是在要求转会。

周六的德甲比赛，莱比锡5-0大胜沙尔克04，与领头羊拜仁之间继续维持着1分分差。

维尔纳在这场比赛中收获一粒进球，这也是他本赛季打入的第21粒联赛进球，5球落后于排在射手榜榜首的拜仁前锋莱万多夫斯基。在周中与托特纳姆热刺的欧冠比赛中，他同样有进球入账。

状态正红也使得维尔纳与转会传闻联系在了一起，利物浦成为了其中一个可能性较高的选择。而这位前锋也承认，克洛普的因素会对他的决定产生影响。

其他球队

维尔纳在周六赛后告诉天空体育：“克洛普是世界上最伟大的主帅之一，并且他也是德国人。”

“很多事情都说明，基于我的踢球风格，我也许适合（在利物浦效力）。但我不认为是现在，因为我还要和莱比锡一起去完成许多工作。”

维尔纳还表示，即使德甲和欧冠的任务完成，他还将返回国家队去参加这个夏天举办的欧洲杯。之后，他才有时间来思考自己的未来。

这位德国国脚继续说道：“我不会排除任何可能性。我们在这个夏天还有欧洲杯，我希望专注这届大赛。”

“一切都要等这个赛季结束之后我再来考虑。”

莱比锡主帅纳格尔斯曼也谈到了关于利物浦和维尔纳之间的联系。他警告这位年轻球员，必须慎重考虑转会安菲尔德。

“在头几年，他无法得到和他在这里一样的地位，这点我也会告诉他。”

“小伙子们也看到了我们现在的发展以及我们具备的潜力。我们不会在毫无防备的情况下放走任何能够帮助我们的人。”