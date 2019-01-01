有实力没经验 马蒂奇呼吁球迷对曼联耐心

红魔中场相信他的年轻队友们，但他敦促球迷保持耐心，并乐意成为球队队长。

内马尼亚·马蒂奇认为缺乏经验是曼联夺冠的绊脚石，尽管他们的年轻球员都很优秀。

这位塞尔维亚国脚是切尔西在2015年和2017年赢得英超冠军的球队成员之一。他确实支持他的天才队友及时挑战冠军，但要求球队的支持者耐心等待，因为他们尚未获得挑战最高荣誉所必需的经验。

“实力和经验会带来冠军。”这位30岁的球员告诉媒体：“在这支球队中，我们有实力，但没有经验。我们有五六名顶级球员，但他们仍然像拉什福德和马夏尔一样年轻。他们在球场上展示了他们的实力，但是他们太年轻了，当然不能领导球队。梅森·格林伍德，潜力巨大。曼联有一个项目，知道他们想要的未来球员。但你需要给他们时间，因为在17岁的时候，你不能像26或27岁时一样踢球。足球总是想要结果，但是球迷们需要耐心，这样他们才能进步。在未来，我相信这些球员将带领曼联回到属于他们的地方。”

红魔在这个夏天致力于年轻球员的转会，签下了两位21岁的球员——阿隆·万-比萨卡和丹尼尔·詹姆斯，但是主教练索尔斯克亚知道他们也需要锤炼。

马蒂奇在季前赛就戴上了队长袖标，一些人认为他将在下赛季担任队长一职。

传奇队长布莱恩·罗布森相信马蒂奇能够胜任这份工作，他对这位传奇的赞扬感到受宠若惊。

“听到像罗布森这样的人说好话总是很棒。”他继续说：“这对我很重要。当然，我是球队中最有经验的球员之一，我会尽我所能带领他们。至于未来，也许，谁知道呢?教练必须对队长作出决定。当然，不管他怎么决定，我们都会很开心。队长职位很重要，但如果我们踢得好，为彼此而战，那才是最重要的。”