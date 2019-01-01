有信心镇住美国 范德东克誓让射手榜头名熄火

荷兰女足中场范德东克相信，自己的球队已经为决赛对阵美国队做好了准备。

当地时间周三晚间举行的女足世界杯半决赛，橙衣军团与瑞典队在常规时间内战成0-0。加时赛中，荷兰队凭借格勒嫩的进球，最终1-0小胜对手，与美国队会师决赛。

美国女足是在2-1淘汰英格兰女足后晋级决赛的，她们的王牌前锋摩根打入制胜进球，并且在进球后完成了一套“喝茶庆祝”。加上这粒进球，摩根目前与英格兰的埃伦并列射手榜头名，但由于英格兰已经出局，摩根还有在决赛中继续进球，独霸赛事金靴的机会。

目前效力于阿森纳女足的荷兰中场范德东克，对周日的对决充满了期待。她相信荷兰队有实力与卫冕冠军一战，包括冻结对手锋霸摩根。

在接受采访时，27岁的范德东克说道：“我不认为她（摩根）可以在面对我们时完成破门。”

“我想不被看好的一方是我们能扮演的最好的角色。我喜欢。我之前一直都把自己放在这个位置上。”

“我已经习惯了，我知道他们......我不知道怎么拿英语来表述，但我不认为在他们眼里我们有多出色。”

当被问及她是否想说“低估”这个词，范德东克马上点头：“是的，谢谢。我想这是我们的优势。”

但这位橙衣中场并不相信美国队会轻视自己的对手，她继续说道：“如果他们这么做（低估我们），他们就低估好了，我们会证明他们错了。”

“我们希望证明我们自己，向他们展示我们的能力，我们或许会惊艳到他们。”