有他没我 奥多伊拒绝在萨里执教期间续约蓝军

尽管蓝军小将奥多伊在冬窗转会期递交了转会申请，但是切尔西并没有将他出售给多次报价的拜仁俱乐部。这位英格兰妖星认为只要萨里继续执教切尔西，他在斯坦福桥就不会有太多出场机会，因此不愿签下续约合同。

英格兰边锋小将奥多伊在冬窗转会期备受瞩目，德甲豪门拜仁多次为他提出报价，希望将他从斯坦福桥带到安联球场，最后一次报价甚至高达3500万英镑。

据悉，奥多伊向俱乐部提出的转会申请遭到了拒绝，并且在随后切尔西对阵伯恩茅斯的比赛中，他因此而遭受惩罚，未能进入比赛大名单。

英格兰媒体消息，在萨里依然担任切尔西主帅的情况下，奥多伊在接下来的时间里也不愿意与切尔西签下续约合同。

奥多伊与蓝军的合约还有18个月，本赛季开始以来，俱乐部就在和球员就续约合同进行谈判。在冬窗转会期，拜仁多次报价球员，并且拜仁俱乐部高层公开表示有意奥多伊，这让切尔西倍感恼火和被动。他们为了避免奥多伊离开，甚至提出7万英镑周薪的合同来挽留他。

不过奥多伊认为，萨里执教以来，他并没有获得太多出场时间。尽管他每次在杯赛中出场都有亮眼发挥，然而萨里始终未安排他迎来英超首秀。

切尔西目前在联赛中情况并不好，英超争四已经进入白热化。此时萨里只会更加坚持自己的首发阵容和人选，奥多伊认为萨里在赛季剩余时间里也不会给自己太多机会。

萨里的执教方式非常固执，他坚持认为攻击手必须用一种特定的踢法去踢。

报道称，奥多伊和切尔西俱乐部续约情况如果想要出现转机，唯一可能的就是夏天有新教练到来，奥多伊能够获得更多的出场时间。