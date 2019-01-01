最抠门老板 英超豪门老板坐拥70亿身家却分文不出

阿森纳老板克伦克被指在过去十年内从未向俱乐部额外注资，俱乐部始终秉持一个与所有其他英超俱乐部不同的完全自负盈亏商业模式。

作为当今足坛最具市场价值的职业联赛，英超的吸金魅力已经让全世界的富翁趋之若鹜，几乎每一家英超俱乐部背后都拥有一个财富实力雄厚的大老板在支撑。

每家英超俱乐部的管理层以及球迷都希望俱乐部的投资人能大量注资，以此充实球队的实质战斗力。所以大老板的慷慨与否，也就成为大家评判的标准之一。

阿森纳老板斯坦-克伦克日前被点名为英超最抠门老板，这位个人身家达70亿英镑的美国富豪竟然是过去十年内唯一一名从未在自己口袋里掏出一分钱的英超俱乐部投资人，难怪他会如此不受大部分阿森纳球迷待见。

这位71岁大亨秉持着俱乐部应自负盈亏的理念，一直不向阿森纳进行额外注资，这也让俱乐部逐渐被其他豪门俱乐部所抛离。

据足球金融专家SwissRamble透露，尽管阿森纳在2008-2017年间以2.36亿英镑的转会支出位居英超第五，但距离曼城的9.06亿、曼联的5.28亿、切尔西的3.93亿以及利物浦的3.51亿还有一段距离。

不同于其他英超俱乐部，阿森纳完全依靠一个自负盈亏的商业模式，枪手的所有收入都是依靠包括转会收入、电视转播费、赞助费、市场销售以及比赛奖金而取得。

眼见自己的球队实力日益下滑，阿森纳球迷一直羡慕自己的竞争对手能拥有慷慨解囊的大老板。

据足球解密透露，克伦克分文未出的过去十年里，阿布扎比财团总共向曼城倾注12.75亿英镑，俄罗斯寡头阿布则向切尔西注入了5.2亿英镑，即便恶名昭著的格雷泽家族也向曼联投入了3.18亿英镑。