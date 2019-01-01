最快英超百胜达成 瓜迪奥拉打破穆里尼奥纪录

这名西班牙人现在是英超联赛历史上最杰出的教练之一。

瓜迪奥拉在带领曼城战胜谢菲尔德联后，成为英超联赛中最快获得100胜的主教练。

下半场阿圭罗和德布劳内的进球帮助瓜迪奥拉在阿提哈德球场锁定胜局，瓜迪奥拉在英超联赛中仅用134场比赛就取得了他的百场胜利。

阿圭罗的进球也是瓜迪奥拉执教生涯的第1000个进球，他还在巴塞罗那和拜仁慕尼黑执教过。

这名西班牙主帅打破了此前由若泽·穆里尼奥保持的记录，后者在2014年1月带领切尔西3-1战胜曼联的比赛中取得了他作为英超主教练的第142场比赛中的第100场胜利。

排名第二的是利物浦的克洛普，他在本月早些时候对阵同城对手埃弗顿的第159场比赛中达到了里程碑。

谈到这一成就，瓜迪奥拉强调了他的球员和幕后团队的努力，试图转移人们对他的注意力。

“这是对俱乐部、球员和工作人员取得100场胜利的巨大赞扬。”这位48岁的主教练说：“这是一个不可思议的成就，对于这个不可思议的组织，对我们这段时间里所有的球员和工作人员的巨大赞扬。”

“当然我们对这几个赛季的一切都感到骄傲，不可思议的努力。当你想到在134场比赛中赢得100场胜利，这是一个不可思议的成就。能和这些强队比肩真是太好了。”

“它意义重大。有时我们会失去观点。但是当你从这个角度去看待你所看到的比赛时，你就能看得见。我们争取100场胜利。我特别为球员们感到高兴。他们是我们赢得100场比赛的原因。”