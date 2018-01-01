最强纪录粉碎机 尤文连创历史震撼欧洲大陆

2-1击败桑普多利亚，以不败战绩结束半程之旅后，尤文已经创造了旁人无法企及的诸多纪录。

意甲新赛季半程收官战中，尤文图斯2-1力克近来状态火热的桑普多利亚，以17胜2平的不败战绩领跑意甲的同时也打破了诸多纪录。

尤文图斯创造了意甲历史第一的半程53分的积分纪录，如果他们在下半程的成绩不低于这个积分的话，他们将会以106分，打破孔蒂当年执教尤文图斯创下的赛季102分意甲历史最高得分纪录。

2018年尤文图斯以32胜5平1负的战绩获得了101个积分，他们追平了都灵在1948年创造的积分纪录（如果将当时都灵的成绩从2分制换算为3分制），而他们在过去的69场联赛中拿下了63场比赛的胜利。

C罗在自己的意甲处子赛季中，打进了14个意甲联赛进球，占据了意甲射手榜第一的位置，而他也是意甲历史上第一个连续7个客场进球的新援。

阿莱格里的球队，还是史上第一支在至少20支球队的顶级联赛上，拿下53分的球队。

尤文图斯新赛季除了被亚特兰大和热那亚逼平，在意甲联赛的其他17场比赛中取得全胜，他们新赛季还保持着联赛不败的纪录。

毫无疑问的是，尤文希望能够在欧冠赛场取得突破，现在他们已经在联赛中握有9分的巨大优势，拿下联赛冠军已不成问题，他们会将更多的精力放在欧冠赛场之上。