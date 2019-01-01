最已阵 B席：门将埃德森球感好 可以踢控制中场

这位巴西国脚已经表现出了他的球感，俱乐部的一位队友认为他甚至还能胜任其他位置。

曼城俱乐部的贝尔纳多·席尔瓦说，他的队友门将埃德森完全比一名“控球中场”球员更有能力，。

这位巴西国脚在控球方面表现得很自如。

正是这些品质吸引了瓜迪奥拉的眼球，并说服了曼城老板花大价钱引进一名符合他足球理念的球员。

埃德森在英超联赛中发挥出色，在2018-19赛季的联赛中蝉联英超冠军，并在国内联赛中取得历史性的三冠王。

只有25岁的他已经被认为是这个星球上最好的门将之一，也是最可靠的防线之一。

席尔瓦相信他是如此的优秀，如果他决定丢掉手套，在另一个位置上碰碰运气的话也不会失去位置。

当被问及埃德森是否能在场上发挥得更好时，这位葡萄牙中场组织者说：“我同意。”

“他可以踢其他位置，也许作为一个防守球员或者中场球员来控球。”

埃德森绝不是伊蒂哈德球场上唯一的超级巨星。

瓜迪奥拉的球队里充满了世界级的天才球员，而在教练席上的这名球员也被广泛认为是球队中最优秀的球员之一。

24岁的他凭借自己的能力成为了一名球星，在2018-19赛季贡献了13粒进球和14次助攻，但他更乐于为他人喝彩。

谈到瓜迪奥拉以及他如何让曼城成为一支在国内外都占据主导地位的球队时，他说：“我认为这是他组织球队的方式，是我们知道在任何时候、任何情况下都需要做什么的方式。”

席尔瓦也是蓝军头号射手塞尔吉奥·阿奎罗的忠实球迷。

这位阿根廷前锋是曼城历史上的头号射手，也是英超历史上最好的前锋之一。

“嗯，就像我之前说的，我不记得所有的前锋，我还很年轻，但是从我所记得的，是的(阿奎罗就是最好的)。”席尔瓦说。