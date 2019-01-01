最已阵 卡瓦哈尔相信皇马阵容不会有大变动

皇马在西甲第34轮中客场1-1踢平莱加内斯，尽管齐达内已经回归，但他们的2018-19赛季似乎没有任何起色。边卫卡瓦哈尔则认为，皇马已经在欧冠冠军的位置待了1000天，球队阵容在夏天不会有大变动。

北京时间4月16日，今天凌晨结束的西甲第34轮的一场比赛中，皇马客场1-1踢平莱加内斯，仍然位于西甲积分榜第三名。

尽管齐达内已经重返伯纳乌执掌帅印，但皇马在比赛中的表现并没有太大起色。本场比赛中，主场作战的莱加内斯在比赛上半时尾声阶段收获进球，本泽马屡屡错失进球良机，下半场才进球扳平比分，随后就攻门乏力，再没有将比分超出。已经成为皇马边缘人的贝尔，直到比赛最后时刻才被替换上场。

卡瓦哈尔来自于莱加内斯，不过他从未在这里效力过，重新回到这里感受到的是主场球迷的嘘声，卡瓦哈尔对此并不在意。

“当我来到这里时，我想到的是为我们鼓掌的人们。有人指责我代表卡斯蒂亚在这里比赛时，对他们不尊重，但这并不是真的，”卡瓦哈尔说。

皇马本赛季在联赛中仍有6场比赛，卡瓦哈尔希望球队能够拿到18分。

“这个赛季还剩下6场比赛，皇马要尽力拿到18分。我们希望以高质量的水准完成余下的比赛，并在假期来临前理清思路。我们并不习惯这样的赛季，但这是我们应该承受的结果。”

由于球队表现不佳，皇马球员本赛季承受了很大的压力，卡瓦哈尔对此表示：“我们都是成年人，我们知道自己必须要付出努力。皇马没有参加冠军的争夺是很少见的，如果你表现不好，你就会受到质疑。”

与此同时，卡瓦哈尔仍然对球队充满信心，认为皇马此前获得了空前的成功，即使夏窗有引援，也不会是巨大的变革。他补充说：“我不认为会有什么大变动，最近几年我们的人员变化很少，我们已经在欧冠冠军的位置上坐了1000天。”