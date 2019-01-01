最好的退役礼物 切赫期待与阿森纳捧起欧联杯

这名经验丰富的门将将在本赛季结束后挂靴，他希望带着一项重要赛事的最高荣誉退出赛场。

切赫将在夏天退役，他希望阿森纳在欧联杯上的辉煌成就作为一份合适的退休礼物。

这位经验丰富的守门员之前曾宣布，这将是他的最后一个赛季。

切赫将在2018-19赛季结束后不久迎来自己37岁生日，他觉得现在是离开的时候了。

他的职业生涯充满了奖杯，在之前在切尔西的效力时期，经常获得国内和欧洲赛事上的奖杯。

他在阿森纳的时候也举起了足总杯奖杯，但他希望能在他宣布退役之前能再次享受利。

在周四与鲍里索夫的第一回合比赛之前，切赫已经表达了他想在欧洲赛场上一路走下去的愿望，并希望在5月29日的巴库的决赛中表现出色。

他说：“当然，这将是我完成职业生涯的理想场景。”

“我们每天都在为每一项锦标做着准备，这就是我们的目标。我们试着去赢得每一场比赛并一步步有所进展，作为一个俱乐部，尝试和坚持到最后是很重要的。”

“赢得欧联杯冠军对每个人来说都是一段美好的回忆，其次，它可以让你在冠军联赛中占有一席之地，所以有很多东西值得你去争取。”

切赫曾经参加过一届非常成功的欧罗巴联赛。

就在帮助切尔西夺得欧洲冠军联赛的荣誉的一年后，他们在2013年的欧洲大陆取得了更多的成功。

他希望在他辉煌的职业生涯的尾声发生更多的有意思的事情。

“这可能是我最后一次参加比赛了，但是我会像我整个职业生涯一样为比赛做好准备。”切赫补充道。

“我不会去想这是否会是我的最后一场比赛。”

接下去，阿森纳即将体会白俄罗斯面寒冷的天气的招待，但是埃梅里说，这不能成为他的球员们表现不够积极的借口。

没有厄齐尔的西班牙人说:：“我们在基辅和沃斯克拉的比赛是在零下和下雪的时候进行的。这不是我们的借口，无论是天气还是球场。我们踢了90分钟，天气的影响对他们和我们都是一样的。”

“我认为每场比赛都是一个巨大的挑战。”

“在英超，在南美杯、足总杯以及现在的欧联杯。我们的目标很明确：参加明年的欧洲冠军联赛。”

“我们知道这并不容易。我们现在有两种方法，一种是通过欧联杯，而想要赢得冠军是非常困难的。”

“我们知道这是一个非常大的挑战，这是对阵鲍里索夫的32强的比赛，然后我们也必须赢得其他的比赛。”