最后的救命稻草 哈镇引进英甲射手

英超哈德斯菲尔德签下了英甲查尔顿的前锋格兰特。

英甲查尔顿前锋卡兰·格兰特已经确认加盟英超哈德斯菲尔德，未公开的转会费据信是200万磅。

这位21岁的球员本赛季进了14个球，这是他们在一月份转会窗口期的第一次签约。

格兰特已经签署了一份为期三年半的合同，加入了哈德斯菲尔德这支苦苦挣扎的球队。

简·西维特的球队在过去的10场联赛中输掉了9场，离安全区还有11分的差距。

哈镇的主帅西维特表示:“就像我一样，俱乐部相信有才华的年轻球员，卡兰当然符合这种描述。我很高兴能有机会和他共事。”

“我们的引援团队为把卡兰带到这里做了很多工作。重要的是，他是一个天生的射手。他有那种知道该做哪个动作并把握机会的诀窍。”

“他给我们提供了一些不同于现在的选择，他总是试图与最后一名后卫并肩而行，试图打身后。他是一个运动能力强、速度快的球员，非常适合我们的比赛风格。”

“他只有21岁，他肯定会在这里进步的;他无疑是一个令人兴奋的英格兰天才。他可以在俱乐部的现在和未来发挥重要作用。”

随着格兰特的离开，查尔顿的升级希望受到了巨大的打击。

这名年轻球员在查尔顿取得了成功，并与莱尔·泰勒合作无间——这对搭档本赛季共进29球。

格兰特有资格参加周六哈德斯菲尔德对切尔西的英超比赛。