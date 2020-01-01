最后时刻进球无效 赖斯：没有英超球员想要VAR

这位英格兰国脚在球队最后时刻扳平比分的进球被VAR否决后愤怒不已。

西汉姆的德克兰·赖斯声称整个英超联赛都不希望看到VAR，因为这位中场球员的球队在0-1输给谢菲尔德联的比赛最后阶段有一个备受争议的进球被判无效。

赖斯原以为他在周五的补时阶段助攻斯诺德格拉斯扳平了比分，但视频回放显示，球击中了赖斯的手，这一进球被判无效。

赖斯透露了西汉姆更衣室里的愤怒，因为这个决定对他们不利。他说，大多数英格兰顶级联赛的球员不希望在比赛中使用VAR。

“我们很生气。”赖斯告诉天空体育：“所有的小伙子都脸色铁青。这是一个艰难的地方，要赞扬对手挺了过来。我们创造了一些机会，也错过了一些机会。在最后的进球是一个艰难的选择，因为在客场得到一分对我们是有好处的。”

“我刚看回放。他把球顶到我手里了。如果你像现在这样用胳膊跑，那就是手球，但不是故意的。这是一个致命的打击。我认为这是每个英超球员的想法，不仅仅是我——几乎每个人都不希望在比赛中有VAR。”

“这个赛季有太多疯狂的决定。他们像庆祝进球一样庆祝VAR决定，足球不应该是那样的。我们不是很高兴，但是现在比赛已经有了它，我们必须继续努力。”

“我接受不了，他把球顶到我手里了。这不是故意的手球。我在奔跑。我在球场上跑了20米，把球传给了斯诺德格拉斯。”

西汉姆主帅大卫·莫耶斯拒绝卷入VAR的争论，但他明确表示斯诺德格拉斯的进球是个“好球”。

莫耶斯对BBC体育频道说：“我认为德克兰出色地从中路突破。他的传球很好，我们得分了。”

“我认为这是一个非常好的进球。”

铁锤目前在英超联赛中排名第16位，但离降级区仅差2分。他们的下一场比赛将在1月18日主场对阵埃弗顿。