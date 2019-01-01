最后时刻扛不住 前曼联后卫质疑红魔体能水平

过去三场比赛的两胜一平减轻了红魔的压力，但前后卫质疑他们的体能水平。

前曼联后卫保罗·帕克批评了曼联的速度、能量和体能水平，他认为索尔斯克亚的球队难以控制比赛。

曼联在以3-1战胜诺维奇的比赛中给人留下了深刻的印象，但在下半场的大部分时间里，他们并没有控制比赛，在斯科特·麦克托米奈失去控球权后，他们在最后时刻丢了一个球。

回想起前曼联边锋安德烈·坎切尔斯基，保罗·帕克告诉够力足球：“我面前有一辆乌克兰火车，我可以传球到他脚下。但我也可以起高球，因为他比任何人都快。曼联似乎没有能力像安德烈那样打满一场比赛，他们也没有李·夏普或吉格斯那样的速度和能量，他们都可以打满90分钟。”

“他们没有像保罗·因斯那样强壮的球员，更不用说罗伊·基恩了。曼联球员没有同样的身体强度。安德烈的身体非常强壮，他面对刀山球的时候能有神来之笔。”

这位前曼联后卫质疑索尔斯克亚的球队是否已经准备好或者有能力在比赛的最后阶段拼抢。

在谈到弗格森时代的球队阵容时，帕克说：“我们都会全力以赴。如果你不跑，主教练会给你一顿毒舌的。在你的效率开始下降之前，你没有机会挑战太多人，尤其是如果你自己没有太多天赋的话。”

曼联将在周三的联赛杯对阵切尔西，索尔斯克亚的球队有机会自今年一月份以来首次取得三连胜。