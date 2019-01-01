最后一刻取消转会 但贝尔和家人并非幕后黑手

皇家马德里前锋转会江苏苏宁的计划被戏剧性地取消了，但是威尔士人和他的家人不应该受到责备。

加雷斯·贝尔的经纪人乔纳森·巴内特否认了关于这位皇家马德里前锋和他的家人是他转会苏宁失败的幕后黑手的谣言。

江苏方面向威尔士人开出了一份周薪约100万英镑的合同，外界认为江苏方面已接近与他签约。

然而，周末有报道称皇马已经停止了转会，因为他们不希望他以自由转会的方式离开。

周日来自西班牙的进一步报道称，实际上是贝尔和他的家人阻止了这笔交易，因为他们不愿意搬到远东，而是敦促他的经纪人在欧洲寻找另一家俱乐部。

这些说法很快被巴内特否认，他告诉天空体育，“任何关于加雷思或他的家人是交易没有达成的原因的说法都是完全错误的。”

周一，江苏宣布从安德莱赫特签下克罗地亚前锋伊万·桑蒂尼，以达到引进外籍球员的配额，这似乎使转会重新启动的希望破灭。

中超联赛的规定每支球队可拥有的海外出生球员的数量限制在4人以内。

江苏不太可能出售任何现有的外援来为贝尔创造空间，尤其是在周三中国转会窗口即将关闭的情况下。

因此，贝尔现在面临着一个不确定的未来，皇马主教练齐达内已经明确表示，这名前托特纳姆球员不在他的计划中，他的经纪人也表示没有收到其他球队的报价。

皇马现在很难卖掉这名前锋，他的合同还有三年，很少有俱乐部愿意支付他的工资。

白衣军团也希望从这名前南安普顿球员身上得到一笔转会费，因为他们在夏天花了大量的钱在阿扎尔和卢卡·约维奇身上，希望能从贝尔身上收回一些现金。

尽管存在不确定性，但贝尔已经进入了齐达内的季前赛阵容，而且在队友阿森西奥严重受伤后，他可能会强行进入齐达内的计划。