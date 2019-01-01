最佳门将 阿利森可与梅西范戴克角逐金球奖

在利物浦获得欧冠冠军，在巴西获得美洲杯冠军之后，这位26岁的门将还会获得个人荣誉吗？

“世上最佳？真的吗？”

或许，阿利森只是在谦虚。在去年11月被够力足球评选为世界上最佳门将后，也许他是真的惊讶。

如果是后者，他并是一个人。退一步说，人们对这次投票的反应不一，尤其是在社交媒体上。

人们会问，怎么可能在扬·奥布拉克、大卫·德赫亚、马克-安德烈·特尔斯特根、雨果·洛里、曼努埃尔·诺伊尔和其他任何人之前选择这个人作为我们的头号门将呢？我们看到了什么？我们真的收了钱而去发表这些观点吗？

快进8个月，对话发生了一些变化。

小声点说，但就阿利森而言，我们可能需要开始讨论金球奖了。

对于这位26岁的球员来说，这是一个特别的几周，他跟随他俱乐部赢得了欧冠的荣誉，以及在国家队上赢得了美洲杯。对利物浦和巴西来说，他是一个决定比赛结果的人。

传统上，门将在金球奖上的表现并不好。事实上，在该奖项成立的63年里，只有一位门将获得过它。列弗·雅辛，伟大的苏联门将，在1963年的评选中独树一帜。

自那以后，另外只有四位门将进入过前三名。

迪诺·佐夫在1973年的评选中仅次于约翰·克鲁伊夫，吉吉·布冯在2006年上仅次于法比奥·卡纳瓦罗。奥利弗·卡恩在2001年和2002年都获得了第三名，是唯一一位两次获得前三的门将，而他的德国队友曼纽尔·诺伊尔(Manuel Neuer)是最近一位入围最后三强的门将，在2014年获得第三名。

然而，阿利森的经历也令人信服。在一个由攻击型球星主导的时代——在卢卡•莫德里奇去年取得成功之前，梅西和C罗曾分享了前10次的金球奖 ——这位来自诺沃•汉布戈(Novo Hamburgo)的球员几乎在无人注意地情况下加入了竞争行列。

他的状态非常出色。在为俱乐部和国家队效力的最近10场比赛中，他只丢了一个球。在周日的美洲杯决赛中，秘鲁的保罗·格雷罗利用点球扳回一城。但在之前，他成功地将哈里·凯恩、孙兴慜、路易斯·苏亚雷斯和塞尔吉奥·阿奎罗的努力化解。

当然还有梅西。两次。

“今年的他已经证明了自己是一名伟大的门将，”被许多人认为是利物浦历史上最伟大的门将雷·克莱门斯说。“他值得所有的赞誉。”

今年5月，他获得了英超金手套奖，这是自2008年佩佩·雷纳(Pepe Reina)以来利物浦门将又一次获得该奖项。他以联赛21场零失球的成绩结束了在英超的处子赛季。

他的表现好到足以消除任何关于利物浦去年夏天为他向罗马支付的转会费的讨论。6500万英镑(7250万欧元/ 8100万美元)的价格，阿利森看起来真的是一笔好买卖。

“如果我知道他有这么棒，我早愿意付上双倍的价格了！”去年12月利物浦在冠军联赛中战胜那不勒斯后，克洛普说道。

阿利森在比赛的最后一分钟从米利克的扑救中成功帮助球队晋级16强。在红军一路杀入决赛的过程中，他一直保持着自己的状态。

在马德里，他站得很稳，在利物浦击败托特纳姆获得他们的第六个欧洲冠军时做出了一系列扑救。他和范戴克一样，都是这场比赛中最杰出的球员。

克洛普说：“他让很多事情变得很容易。德国人对阿利森的位置感、专注力和性情进行了抒情的描述。”

“他应该得到所有的喝彩，因为有时候我不明白他是如何用身体的一部分挡住球的。”他补充道。

至于金球奖，竞争将会很激烈。范戴克是目前的大热，仅次于莱昂内尔·梅西。C罗，作为意甲和欧国联的双料冠军，仍然是一位有力的竞争者。

然而，阿利森在很大程度上也在这一行列之中。他的胜算在最近几周有所下降，但如果他能继续保持状态进入到新赛季，他很可能会进入到前三名。

记住，阿利森本人不觉得这有什么大惊小怪的。

他最近表示：“很多顶尖球员都渴望获得这个奖项。只是把自己的工作做好，我只是一名门将。”

他又谦虚了。如果说过去12个月证明了什么的话，那就是阿利森远远不止于此。去问问克洛普或者蒂特就知道了。

“世上最佳？真的吗？”

真的。