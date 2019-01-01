最佳边锋 卡拉格：世界级的马内就像一台机器

塞内加尔前锋在上周末对阵莱斯特的比赛中攻入一球，帮助球队以8分的优势领先冠军曼城。

据前后卫杰米·卡拉格说，从约翰·巴恩斯时代起，萨迪奥·马内就是利物浦所缺少的“世界级的边锋”。

塞内加尔国脚本赛季为克洛普的球队在11场比赛中打进8球，这是他从南安普顿来到安菲尔德后在134场比赛中打进67球的一部分。

他在利物浦上次击败莱斯特城的比赛中攻入一球，将球队本赛季初的连胜优势扩大到8场，这一结果也让利物浦以8分的优势领先于冠军曼城。

这支欧洲冠军球队很有可能比上赛季联赛排名第二取得更好的成绩，上赛季他们取得了创纪录的97分，这得益于马内和他的进攻搭档罗伯特·菲尔米诺和穆罕默德·萨拉赫的进球。

“甚至在前几场比赛之后，我说马内，可能和拉希姆·斯特林一样，可能是世界上最好的左边锋。”前红军后卫卡拉格在俱乐部网站上说。

“我绝对爱他，他是我在俱乐部最喜欢的球员。他很聪明，他总是面带微笑，总是在那里，总是进球，总是助攻他人。

“他是在克洛普执教后很早来到球队的球员，这是他第一次真正意义上的大签约，我想从那以后他就变得越来越好了。他就像一台机器。”

红军目前在英超联赛中已经取得了17连胜，这一连胜可以追溯到上个赛季的三月，当时他们在安菲尔德0-0战平埃弗顿。

卡拉格认为俱乐部有能力将他们惊人的状态转变成自1990年以来的第一次联赛冠军。

“我总是说我所效力的球队从来没有像约翰·巴恩斯那样世界级的边路球员，”他补充道。“但是我认为利物浦现在已经做到了。”

“我认为这就是为什么他们这么好，看起来处于一个很好的位置，希望继续前进，赢得第一个英超联赛的原因。”

“如果你开始把萨迪奥·马内和约翰·巴恩斯这样的人做比较，就能看出他做得有多好。”