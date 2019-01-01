替补门将不容易 罗梅罗：我不想成为第二选择

阿根廷人公开谈论了他在老特拉福德的位置，表达了他坐在德赫亚身后的沮丧。

曼联门将塞尔吉奥·罗梅罗坚称他在“世界上最好的俱乐部”踢球很开心，尽管缺少固定的上场时间，但他承认他在加入俱乐部时从未想过要做替补。

罗梅罗在2015年离开桑普多利亚自由转会到老特拉福德，并在此过程中与他的前阿尔克马尔教练路易斯·范加尔重聚。

这位32岁的老将在曼联的阵容中只能排在德赫亚之后，后者在穆里尼奥和索尔斯克亚手下依然是曼联的头号门将。

罗梅罗对曼联最大的贡献是在2016-17赛季，他参加了俱乐部在欧联杯夺冠过程中的每一场比赛。

这名阿根廷国脚在拿到了欧战冠军后签下了一份四年的新合同，但是一线队的机会仍然没有得到。

罗梅罗上个赛季并没有为红魔在英超出场，他发现自己在2019-2020赛季初又一次处于边缘。

罗梅罗不得不凑合着出现在杯赛上，德赫亚在9月份签下一份新的长期合同后，重新找回了他最好的状态。

在周四欧联杯主场对阵阿尔克马尔的比赛之前，罗梅罗承认作为第二门将“并不容易”，但他决心继续努力争取一个位置。

“这并不容易。但我每天都在努力争取上场的机会，当机会来临时，我已经准备好了。”罗梅罗在新闻发布会上说：“在过去的四年里，我的处境很艰难。我每天都在为机会而努力，如果有机会，我会尽我最大的努力。”

“我很努力，我在世界上最好的俱乐部。我说我年轻的时候有一天想为曼联踢球，现在我努力争取机会。当我有机会来到曼联的时候，我知道我接受了我会踢几场比赛的事实，但是当你有机会穿上这件球衣的时候，我的梦想就实现了。”

“我从来不想成为第二选择。”

格兰特在上一场欧战比赛中取代了罗梅罗的位置，但他们在客场1-2输给了阿斯塔纳。

阿根廷人将有可能回到索尔斯克亚的队伍中，对阵他的前东家阿尔克马尔，曼联需要一场胜利或者一场平局来确保在L组的榜首位置。