替补谁能比过我？索帅：卢卡库会出场的

曼联主帅索尔斯克亚以切身经历给卢卡库提出建议，即使替补登场，也要抓住机会为球队带来积极的影响。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅以来，坚持使用年轻球员担任锋线三叉戟，拉什福德、马夏尔和林加德成为他的首选球员。

卢卡库因为家中有事错过了索尔斯克亚执教的前两场比赛，而桑切斯则遭遇伤病，不过在他们归队后，这两位高身价球星的出场顺位仍然排在了拉什福德和马夏尔之后。

尽管卢卡库在索尔斯克亚麾下均是替补登场，但他已经打入3粒进球。

索尔斯克亚在采访中谈到卢卡库的定位时表示：“卢卡库肯定是我们队的重要组成部分。在训练中，卢卡库的进球数是最多的，现在我们有前场三叉戟，但我还有卢卡库、马塔和桑切斯，所以我一共有6名可供轮换的前场球员，卢卡库肯定会有不少上场时间。”

而谈到球员会进入替补席时，索尔斯克亚谈到了自己的球员时代。他在时任曼联功勋主帅弗格森麾下被称为“替补杀手”。在索尔斯克亚为曼联打入的126粒进球中，其中有29粒进球都是在他替补登场的时间里打入的。

索尔斯克亚说：“在我的球员时代，我们踢双前锋，我是球队的4名前锋之一。现在我们有6名前场球员，多数时间是踢3前锋，所以我们会进行轮换。”

“我们有大量的比赛，每个球员都能获得出场时间。卢卡库近期已经打入了3球，因此，这取决于前锋要尽量把握自己的出场机会。”