替补出场绝杀国米 法蒂成欧冠历史最年轻进球者

这位年轻的巴塞罗那球星继续他的惊人的突破赛季，获得了一项欧洲纪录。

巴塞罗那前锋安苏·法蒂成为欧洲冠军联赛有史以来最年轻的进球者，在欧洲最大的舞台上，他以17岁40天的年龄破门。

在周二对阵国际米兰的比赛中，在比分还是1-1的时候，法蒂的大力射门将球打入球门左下角。

法蒂打破了之前由彼得·奥夫里-夸耶保持的纪录，他在1997年为奥林匹亚科斯队进球，当时年仅17岁零194天。

在卡莱斯·佩雷斯的进球后，国际米兰在半场结束前通过卢卡库的进球扳平了比分。下半场马丁内斯两次破门，但都被判越位。

比赛进行到第85分钟时，法蒂替补上场，一分钟后，他与苏亚雷斯在禁区前一记漂亮的二过一配合，以一记制胜球终结了比赛。

这个破纪录的进球将会是决定性的，因为巴塞罗那2-1战胜了安东尼奥·孔蒂，阻止了他的球队进入淘汰赛阶段。

巴塞罗那在F组中以四胜两平的成绩排名第一，而国际米兰以三分落后多特蒙德而排名第三。

法蒂的进球延续了他在巴塞罗那的突破赛季。在8月的处子秀之后，他成为了俱乐部最年轻的得分手。

9月，这位西班牙U21国脚完成了他的欧洲冠军联赛处子秀，成为巴塞罗那最年轻的欧冠出场球员。

在吸引了全世界的目光后，巴塞罗那最近与法蒂签下了一份有效期至2022年的合同，附带1.7亿欧元（1.44亿英镑/ 1.88亿美元）的违约金条款。

“对我来说，拉马西亚是世界上最好的学校，”法蒂当时说：“从我来到这里的第一天起，他们就在各方面帮助我，我非常感谢在那里工作的人。每个人都很棒。“

“从第一天开始，我就从每个人身上学到了很多。也在困难的时候，因为他们一直在那里支持我。从现在开始，我必须比以往任何时候都更努力地工作，才能有机会继续享受生活。其他的一切都会来的。”

虽然法蒂的上场时间在过去的一个月里有所减少，但他的父亲最近排除了在一月份租借的可能性。