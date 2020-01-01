替代者难寻！名宿：阿森纳应与奥巴梅杨续约

这名枪手队长的合同将在2021年到期，他已经和巴塞罗那和国际米兰联系在一起。

雷·帕洛尔迫切希望看到奥巴梅扬和阿森纳签下一份新合同，不过他也警告这位前锋——没有人比俱乐部更重要。从目前的种种迹象来看，加蓬人在枪手的未来越来越不明朗。

奥巴梅扬在酋长球场的合同只剩下一年，他在最近的一次采访中承认他还没有决定是否继续在北伦敦生活下去。

“我最近还没有收到任何新的合同方案，但是我们已经和俱乐部讨论了好几个月了。”加蓬国脚告诉TF1的Telefoot节目。

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“董事会非常清楚为什么到目前为止什么都没有发生，他们是打开续约之门的关键。这一切都取决于他们如何做好他们的工作，然后我们就能看到续约会如何进行了。”

“这是我职业生涯的转折点，坦率地说，这将是一个非常艰难的决定。但请注意，我还没做出决定呢。这可能是我职业生涯中最重要的决定。”

巴塞罗那已经和奥巴梅杨的转会联系在一起，而国际米兰也被认为在密切关注着他的情况。

米克尔·阿尔特塔已经公开表示他愿意“不惜一切代价”留住这名前锋，但是由于新型冠状病毒疫情导致俱乐部的财政陷入瘫痪，一旦转会窗口开启，阿森纳可能会被迫接受一份来自其他俱乐部的报价。

枪手传奇人物帕洛尔——他曾代表阿森纳赢得了三次联赛冠军，并且创纪录地在英超出场了333次。这位名宿希望奥巴梅杨能与阿森纳达成协议，但他承认阿森纳现在已经被其逼到了绝境，球员一方完全掌控着局势。

“米克尔会坐下来和他交流，告诉他‘我们非常希望你留在俱乐部’。”帕洛尔告诉够力足球。

“但作为一名球员，如果他不想留下，并说他想要踢欧冠，那么你就必须做出一个重大决定。”

“没有人比俱乐部更重要，我知道他是一个非常重要的球员，我希望看到他留下来，但是在当今足坛，球员们拥有很大的权力。”

“他们会让俱乐部陷入困境，俱乐部必须做出重大决定，是否继续留下这些球员。阿森纳不能再像当初免费放走拉姆塞那样放走奥巴梅扬了，我认为阿森纳需要通过出售奥巴梅杨来筹措寻找他替代者的转会费用。”

然而，阿森纳面临的问题是，奥巴梅杨的身价将会暴跌，因为他的现有合同只剩下一年了，而世界各地的俱乐部都受到了新型冠状病毒疫情所造成的经济打击。

因此，如果有任何报价到来，想要来签下他们的队长，很可能不会是枪手所希望的那种，也不会给他们留下很多钱用来再投资或者一个替代者。

这让阿森纳处于一个非常尴尬的位置。

帕洛尔表示:“从阿森纳的角度来看，留住他对财政而言会更好，因为你知道他已经证明了自己的实力。你知道他已经安定下来了，他大部分时间都踢得很棒，如果你卖掉他，你就得找人代替他。”

“我不知道他现在在市场上能值多少钱。你看到切尔西引进维尔纳只花费了5500万英镑，但人们忘记了他还有工资。如果他每周有20万英镑的收入，那一年就又多了1000万英镑，所以你必须对整个情况进行权衡。

“你永远都不知道你买的那个接替他的人是否能够很快适应，也不知道他们是否能驾驭英超联赛。所以在理想的情况下，阿森纳可以和奥巴梅杨签下一份三年或四年的新合同。

“不过奥巴梅扬可能认为自己在能够在顶级联赛踢球的时间也只有三到四年的时间了，我现在想参加欧冠，而阿森纳目前不能保证给他这一点。”

“恐怕在这个时代，球员们通常都是为所欲为。如果球员想要离开，他通常会离开。但我希望他们能达成协议，让他留下。”