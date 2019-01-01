替代恩东贝莱 里昂花费2500万欧元签下门德斯

在托特纳姆创纪录地签下法国国脚后，这位27岁的里尔中场加入了他们的法甲竞争对手球队。

里昂已经宣布签下里尔中场蒂亚戈·门德斯，从而填补恩东贝莱离开后留下的空缺。

门德斯和他的巴西队友让·卢卡斯一起加盟了俱乐部。周二，恩东贝莱以7000万欧元(6300万英镑/ 7900万美元)的价格加盟了英超球队，成为托特纳姆热刺创纪录的一位引援。

里昂和里尔还没有透露门德斯转会的具体条款，据报道称他的转会费约为2500万欧元(2200万英镑/ 2800万美元)。

门德斯在2018-19赛季在法甲赛场出场35次，最终里尔排名联赛第二，落后于巴黎圣日耳曼，但领先里昂一个名次。

他是里昂在2019- 2020赛季前签下的第三名球员，此前加盟里昂的有卢卡斯和罗马尼亚门将塔塔鲁萨努。

然而，法甲球队的恩东贝莱去到了热刺，左后卫门迪也转会去了皇家马德里，并且纳比尔·费基尔仍然有可能将要离开。

事实上，本周《队报》曾有报道称阿森纳已经成为了费基尔的潜在买家，而利物浦此前也曾与费基尔联系在一起。

枪手已经就签下这名25岁的球员进行了初步接触，主教练在上赛季未能获得欧冠资格后，希望改善他的阵容。

里昂，在布鲁诺·热内西奥的继任者西尔维尼奥的带领下，将在下个月客场挑战摩纳哥，然后在主场迎战昂热尔斯。