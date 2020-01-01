替代伊瓜因 尤文欲今夏引进曼城前锋热苏斯

由于伊瓜因的表现并没有达到球队的预期，尤文图斯已经决定在今夏一位新前锋，这位曼城小将就是他们的目标之一。

在C罗加盟后，从那不勒斯天价加盟而来的伊瓜因就成为了尤文图斯的“弃子”，他曾在上赛季先后以租借的形式前往AC米兰和切尔西效力，但可惜的是，“小烟枪”并没能拿出足够令人信服的表现。

原本尤文图斯计划在去年夏天将其送走，但在萨里入主都灵安联竞技场后，“小烟枪”的命运出现了改变，这位前那不勒斯主帅决定与自己的爱徒进行第三次合作。不过从现在的情况来看，萨里似乎有些太过任人唯亲，做出了一个有损球队利益的错误决定。

截至目前，32岁的伊瓜因在34场比赛中仅仅为斑马军团贡献了8球8助攻，尤其是在1月6日对阵卡利亚里打入一球后，这位阿根廷射手就再也没有为“老妇人”在联赛和欧冠比赛中打入进球或送出助攻。

其他球队

在这种情况下，尤文图斯想要引进一位比他更年轻、更具冲击力的前锋并不会让人感到奇怪，而在曼城被阿圭罗牢牢压制在替补席的热苏斯就是这样一个好选择。

根据意大利媒体的报道，尤文图斯已经决定在今夏对锋线进行调整，除了续约C罗和迪巴拉之外，他们还想要签下曼城年轻前锋加布里埃尔·热苏斯。

这位22岁的巴西国脚在2017年1月以3200万欧元转会费从巴甲豪门帕尔梅拉斯加盟了曼城，截至目前，他已经为球队在各项赛事中出场了139次，攻入63球并贡献了25次助攻。

尽管本赛季热苏斯依旧只是担任阿圭罗的替补前锋，但他却很好地展现了自己的超高效率与杀手本色。本赛季，热苏斯总共代表蓝月亮在英超和欧冠赛场上出场了30次，其中有18场首发，但他已经为瓜迪奥拉的球队贡献了15球6助攻，是目前队内仅次于阿圭罗和斯特林的第三射手。

根据英格兰媒体此前的报道，曼城并不愿意放走这位22岁的年轻人，毕竟现在他们的头号前锋阿圭罗已经年满31周岁。

不过，由于曼城在不久前遭遇了欧足联禁止参加欧战的处罚，如果蓝月亮无法上诉成功，热苏斯等关键球员可能会主动提交转会申请，届时这将成为尤文图斯引进他的一大契机。

就算上面的事情真的发生，尤文图斯想要成功签下这位巴西国脚依旧困难重重，其一，蓝月亮对热苏斯的高达7000万欧元以上，其二，对这位球员感兴趣的豪门并不止斑马军团一家，巴萨等球队也是他的追求者。