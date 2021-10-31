曾被比肩梅罗的五人制足球超级天才——为什么马尔科维奇在利物浦变成了水货？

这位塞尔维亚球员是利物浦有史以来最糟糕的转会的有力竞争者，考虑到红军以往的一些糟糕的引援，这是相当了不起的称号

“没有地方像家一样”这句话特别适用于拉扎尔-马尔科维奇。

在27岁的时候，他回到了他十几岁时开始的俱乐部，贝尔格莱德游击，他现在是球队的队长和明星前锋之一。

上个赛季，他在27场塞尔维亚超级联赛中打入12球，帮助游击队在38场联赛中赢得31场，获得95分，尽管他们仍然落后卫冕冠军和死敌贝尔格莱德红星队13分。

在他职业生涯的黄金时期，马尔科维奇是他少年时代效力的俱乐部的领军人物——这是许多球迷的梦想。对于一个职业生涯早期转会利物浦只能被称为噩梦的球员来说，这是一个幸福的结局。

事实上，马尔科维奇是利物浦史上最糟糕的引援的真正有力竞争者，而且这竞争非常激烈。

在以2000万英镑的价格转会安菲尔德后，他在5年内只参加了19场英超比赛——而且这些都不是在他最后的4个赛季里做到的，在利物浦效力的最后4个赛季，他被租借到欧洲各地——这些数字表明他是水货中的水货。

然而，与我们今谈到的许多被遗忘的人不同，马尔科维奇从不缺乏能力。即使在他与青训学院一起训练，并在利物浦的23岁以下青年队踢球时，他的队友们都称赞他的天赋。

前利物浦门将亚当-博格丹在2019年9月接受《利物浦回声报》采访时说道：“马尔科维奇在五人制足球比赛中是一个天才。”

他的态度也没有问题，马尔科维奇以出色的职业素养而闻名，即使他忍受着不得不和孩子们一起训练的羞辱。

前利物浦U23主帅尼尔-克里奇利这样评价马尔科维奇：“我不得不说，和他一起工作真是太棒了，我们很高兴有他在身边，他和年轻小伙子们相处得很好。他很谦逊，他会倾听别人的要求，他很职业。”

马尔科维奇当时只有20岁，他在2014年夏天来到安菲尔德，他是罗杰斯用苏亚雷斯转会费买来的其中一名球员。

其中一些人——例如拉拉纳和奥里吉——在利物浦获得了一些成功。而其他人——入阿尔贝托-莫雷诺和巴洛特利——则表现不佳。

马尔科维奇从本菲卡来到利物浦，在本菲卡的一个赛季中他赢得了联赛冠军，并进入了欧联杯决赛——尽管他错过了输给塞维利亚的那场决赛，因为他在半决赛第二回合比赛中被红牌罚下。

来到葡萄牙时，他在塞尔维亚的名声越来越大，他是一名充满活力、技术娴熟的边锋，在为游击队效力的两个完整赛季中，他都入选了赛季最佳阵容。

马尔科维奇在游击队时的教练、前切尔西主教练格兰特给予了他最高的评价：“我可以说，除了C罗和梅西，马尔科维奇是我见过的最具天赋的19岁球员之一。

“能和这个孩子合作六个月真是太棒了，他有如此巨大的潜力，如果他改变训练态度，他可能成为欧洲最好的球员之一。”

“他还年轻，他会成熟的，到那时就没人能阻止他了。”

不幸的是，罗杰斯在2014-15赛季使用了3-4-3阵型，虽然塞尔维亚人在那个赛季出场34次，但大多数都是担任边后卫。

他后来说道：“我和罗杰斯的关系不好，我踢过很多位置，但那些都不是我熟悉的位置。”

同样，马尔科维奇——尽管他在训练场上的表现很好——在比赛中因为脾气问题让自己失望了。2014年12月，在一场对巴塞尔的欧冠必胜比赛中，马尔科维奇在替补登场15分钟后被红牌罚下。

利物浦打成了平局，在欧冠小组赛中出局，从那时起，马尔科维奇就成为了焦点人物。他在利物浦的最后一次首发是在2015年5月对阵阿斯顿维拉的足总杯半决赛中，最终他在中场休息时就被替换下场。

从那以后，他的外租之旅就开始了。他曾在费内巴切、里斯本竞技、赫尔城和安德莱赫特效力过一段时间，利物浦甚至难以收回他们当初签下马尔科维奇所付出的费用，另外还必须承担他5万英镑的周薪。

最终，马尔科维奇在2019年1月合同到期前离开了。去哪儿？富勒姆。但在2018-19赛季的英超联赛中，他只踢了45分钟，那场比赛富勒姆1-3输给了西汉姆。

2019年夏天富勒姆降级后，马尔科维奇离开了英格兰足坛，这对他来说可能是最好的选择，他回到了贝尔格莱德游击，自那以后他就一直是球队的关键人物。

家，甜蜜的家。