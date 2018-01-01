曾经香饽饽 枪手名宿：早点签下卡希尔多好

前枪手前锋阿兰·史密斯认为，在加里·卡希尔2012年回到斯坦福桥之前，阿森纳应该引进这名后卫。

阿森纳已经被告知他们错过了签下加里·卡希尔的机会，而现在想要签下这名切尔西后卫几乎没有任何逻辑可言。

回到2012年，这名后卫在准备离开博尔顿时表现非常出色。

成为一名英格兰国脚之后，卡希尔并不缺乏追求者。

杯赛，联赛杯，欧冠联赛和欧罗巴联赛。

史密斯说阿森纳应该在他去斯坦福桥之前签下他让他为枪手效力。

然而，当时并没有完成任何交易，而前枪手前锋认为，埃梅里没有理由在一月的窗口期引进33岁的卡希尔，因为他在切尔西的出场排名进一步的下滑了。

史密斯告诉记者：“阿森纳应该在卡希尔去切尔西之前就签下他。”

“他和温格进行了交谈，也与温格见了面，但最后转会没有成功。”

然而，后来他成为了一名优秀的后卫。

“现在你想要签的是一个年富力强的球员，而不是一个已经过了巅峰时期的球员。”

“我不认为这是一种进步。”

当史密斯质疑引进卡希尔的好处时，这位经验丰富的后卫吸引了很多人的兴趣。

他被认为是任何一家俱乐部所倾向的非常有用的短期选项，曼联在穆里尼奥离开之前就对他很感兴趣。

离开斯坦福桥的转会预计将在冬季转会窗口进行，卡希尔在萨里的带领下努力争取更多的比赛时间，他渴望在西伦敦的合同到期后能在其他地方找到上场比赛机会。