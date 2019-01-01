曾经矮小的伊恩·马特森现已接近切尔西处子秀

在西伦敦有一个新球员，最近，他正在慢慢地从青训学院成长为一线队的球员。

弗兰克·兰帕德在切尔西的新赛季开始时，每个位置都有两名资深球员，但在那背后有一名像伊恩·马特森这样饥渴的天才球员。

这名17岁的球员将在周三晚上对阵格里姆斯比城的比赛中成为42000名球迷关注的焦点，而埃默森由于大腿受伤将缺席接下来的四场比赛。

马特森这个月早些时候被带去了对阵狼队的比赛，但是没有入选5-2战胜莫利纳的比赛日阵容。这是一名球员学习过程的一部分，他很有可能成为一名左后卫，但他有踢中卫和中卫的经验。

在赢得欧洲U17锦标赛冠军并在决赛中进球后，马特森在他的祖国荷兰被人熟知。

他的天赋在他7岁时就被发现了，但是费耶诺德最终因为这个孩子个子太小而放弃了他。在回到埃因霍温的顶级俱乐部之前，他先去到了鹿特丹的斯巴达。

达里安·马特森是这位切尔西少年的堂兄，虽然比伊恩年长8岁，但他同时也在费耶诺德学院学习。在自己的足球之旅中，他与内森·阿克、特伦斯·孔奥罗和卡里姆·雷基克等球星并肩作战，但他会抽出时间去看年龄较小的堂兄踢球。

“我想每个人都已经很自豪了，因为我们一起在费耶诺德青年队，但他们说他太矮了，所以他去了斯巴达，”达里安告诉够力足球。“他做得很好，然后去了埃因霍温，然后又去到了切尔西。”

“当他不得不在七八岁离开费耶诺德时，他感到很失望。我很自豪，因为时间走得很快。他正在一线队训练。”

“当我看到这些照片时，我对他说，‘我在FIFA游戏里和威廉、马科斯·阿隆索以及这些人一起踢球，你也在同一个更衣室里。去吧。你没有什么可失去的，你和他们在一起。”我就是这么跟他说的。”

“这些事情会以这样或那样的方式迅速发展。对他来说，这是好事，他不需要给自己太大的压力。”

“他本赛季可以在兰帕德的带领下完成处子秀，但他只有17岁，所以他有的是时间。他仍然可以从训练课程和青年比赛中学习。他已经做得很好了，他是18岁以下最好的球员之一。当切尔西需要他的时候，他可以等待机会。”

达里安的哥哥达伦·马特森(Darren Maatsen)通过非联赛的途径参加了职业比赛，现在他和RKC Waalwijk一起打球。他相信，尽管他的堂兄很有天赋，但正是他克服挫折的心态在切尔西一线队处子秀的道路上发挥了重要作用。

“在你从U13梯队淘汰时，看着其他男孩都通过了测试是很难接受的。这对他来说一定很艰难，尤其是作为一个小男孩。一年又一年过去了，你还不够高，不能成为一名费耶诺德踢球。这很难让人接受。”

“在荷兰，你经常听到人们抱怨，这个年纪的男孩出国注定要失败。他在证明所有人都错了。他的内心深处有很多的骄傲。我们仍然以同样的方式对待他，他也以同样的方式对待我们，但在内心深处，我们有很多的骄傲。”

“我们为他感到高兴。他在如此高的水平和如此大的团队中代表着我们的家族。我相信他在顶级联赛中有很大的机会。即使不是在切尔西，而是在别的地方。我认为他既拥有强大的心理素质又有足够的天赋。”

“他六岁的时候就直接进入了学院。他总是和那些渴望成为专业人士的人在一起。这是一种天赋和天赋的结合。”

马特森家族通过这一代人才成为了足球世家，伊恩的成功很大程度上可能来自曾是军人的他的父亲爱德华。

“他的父亲纪律严明，他告诉他该做什么，不该做什么，”达里安·马特森补充说。“如果你行为不端，他会生气的。他鼓励他做额外的训练。这对伊恩来说是件好事，因为他现在17岁了，每个人都在和女孩打交道，人们邀请你参加各种派对。”

“作为一名年轻的切尔西球员，如果你回到荷兰，每个人都会把你当成英雄。他父亲能教他那样集中注意力是件好事。我很高兴他像他爸爸，因为他知道要集中精力。我为他感到骄傲，在他这个年纪，他能把这些拒之门外。”

马特森现在希望他能有机会在对阵格里姆斯比的比赛中展示他的足球能力和精神集中性，他的队友比利·吉尔摩尔、马克·盖伊和蒂诺·安约林也将随兰帕德在斯坦福桥的青年革命继续征战联赛杯。