曾经最贵后卫看好现任 里奥：马奎尔能成为领袖

这位曾经的红魔中卫已经表明了他对新加盟老特拉福德的球员的信心，并认为新人将会带来积极的影响。

前曼联后卫费迪南德谈到了他的老东家最近签下的马奎尔，并相信这位前莱斯特城后卫将不会辜负他“有史以来最昂贵的后卫”的新标签。

费迪南德将这名26岁的后卫与他自己2002年从利兹联转会到老特拉福德的经历进行了比较，当时的转会使他成为了当时世界上身价最高的后卫。

他认为马奎尔可以追随他的脚步，在曼联拥有成功的职业生涯，帮助红魔扭转他们的命运。

费迪南德在Instagram上写道：“史上最昂贵的后卫哈利·马奎尔以8000万英镑的价格签约曼联。”

“真有趣，我也去过那儿！”

“有压力吗？是的。是否有来自世界各地的期待？肯定。大家都在看我吗？100%。你的队友会对你有重大期待吗？答案是肯定的。你人们会期待球队的命运发生巨大变化吗？无比肯定。”

“当我签约伟大的俱乐部曼联时，这些感受和问题一直围绕着我。”

“作为一名中后卫，自从与在莫耶斯的带领下的曼联联系在一起后，我对马奎尔的比赛产生了浓厚的兴趣。”

“他在正确的方向上取得了巨大的进步，在比赛的各个方面都有所提高。他已经成长为一个能够领导并成为领袖的人，并且在球场的两端都表现出了他的效率。”

“他沉着，有控球的意愿，也有从后防线上出球的能力，我觉得他现在的表现和其他球员一样好。”

“他有需要继续努力的地方吗？当然，和其他人一样！在与许多认识他的人交谈后，他们都说他是一个头脑冷静、工作努力的小伙子，他会为他的球队付出110%，他在签约时也附和了这一点。”

“我认为曼联近年来在防守上需要的是一个能够承担起从后场领导责任的大个子，从我从了解他的人那里听到的，他们相信他会把这种能力带到这个足球俱乐部。”

“我希望他能穿上曼联的5号球衣，并希望他能为我们的俱乐部带来成功。祝哈里·马奎尔好运！”