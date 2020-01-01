曾惊艳所有枪迷的托雷拉 为何走到了离队边缘

乌拉圭国脚希望在转会窗口关闭前离开枪手，马德里竞技对此很感兴趣。

卢卡斯·托雷拉最近两次作客安菲尔德都有进球，但是这名乌拉圭国脚在周一晚上阿森纳客场对阵利物浦的比赛中没有机会再进一球。

这位中场球员将会坐在伦敦的家中，也许会在电视上观看比赛，因为他知道这将是他作为阿森纳球员的最后一周。

两年前从桑普多利亚转会而来的他被认为是球队缺失的一环，而现在他即将离开，枪手希望在10月5日转会窗口关闭前，通过卖掉他来筹集资金。

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那么托雷拉在北伦敦出了什么问题呢？为什么一个在英格兰的头几个月产生过巨大影响的球员会如此沉沦，以至于阿森纳愿意让他离开呢?

一切都开始得很好。

在经历了从意大利转会过来的一段时间的适应后，托雷拉很快就加入了球队，并以他的表现赢得了大家的关注。

他是在2018年11月对阵利物浦的比赛中打出名堂的，当时他在球场中央与法比尼奥进行了一番激战。他对马内的一次强有力的拦截让酋长球场欢呼雀跃。这是阿森纳多年来中场缺乏的表现。

仅仅一个月后，托雷拉又一次登上了最重要的舞台，这次是在北伦敦德比中对阵托特纳姆热刺。

再一次，这位南美球员无处不在——甚至在热刺的禁区，他打进了他在阿森纳的第一个进球，帮助球队以4-2取得了令人难忘的胜利。

“这是自从维埃拉和吉尔伯托·席尔瓦担任中场以来，我所见过的最全面的阿森纳中场表现。”马丁·基翁赛后说。

“托雷拉和维埃拉在体型和身材上有很大的不同，但是他们的动力和决心是完全一样的。”

“他不知疲倦的跑动让阿森纳在球场上多了一个人。你会感觉到，如果他可以的话，他会很乐意做其他人的工作！”

托雷拉是当时的关键人物，阿森纳的球迷对他爱不释手。

他的前东家桑普多利亚甚至在推特上请求阿森纳的球迷们不要再用推特来感谢他们卖掉了这位23岁的球员。

在与热刺的比赛结束一周后，托雷拉获得了阿森纳11月份最佳球员的称号，获得了70%的选票。

他在阿森纳的中场位置比格拉尼特·扎卡稍微靠后一点，他是球队名单上的最显眼的名字之一，到处都是赞扬。

“托雷拉是我们在过去的三到四个赛季一直在寻找的人。”枪手传奇伊恩·赖特激动地说：“阿森纳的球迷想知道我们什么时候签下一名防守型中场。我们找到了我们需要的人。”

“托雷拉的表现令人难以置信。”枪手门将莱诺补充道：“他是一个战士。他对我们的比赛，对整个防守都非常重要。”

在几个月的时间里，托雷拉已经让自己变得不可或缺，而扎卡也很喜欢和一个可以让他在球场上自由发挥的球员搭档。

“卢卡斯在进攻和防守之间给了我们很好的平衡。”这位瑞士国脚说：“他让我在比赛中带球，并且更多地走在前面。”

“你可以看到他对我们很重要，因为他在防守和拦截方面都很强大。他可以轻松地从一边打到另一边，向前推进，他帮助我们保持平衡。”

在阿森纳的第一年已经过去了一半，托雷拉看起来很有希望获得俱乐部的赛季最佳球员，但是问题开始了——尽管不是他自己的错。

前主教练埃梅里奇怪地让他在菱形中场的右边位置，而扎卡则在四名后卫线球员的前面扮演着防守的角色。这是一个很少有人能理解的决定，一个似乎完全让这位中场球员措手不及的决定。

事实上，托雷拉的状态再也没有恢复。很快，他就在阵容中进进出出，每当他上场的时候，他要么在右路，要么在进攻端的中路。

虽然仍有一些出色的表现，比如在欧罗巴联赛中对那不勒斯的比赛，但是这种表现越来越少。

他的第二个赛季延续了第一个赛季后半段的情况，他经常失去位置。有一种感觉是，当米克尔·阿尔特塔取代埃梅里后情况会有所改善，但是西班牙人很快选择了塞巴略斯和扎卡的中场组合，而托雷拉发现自己是替补。

他在三月对阵朴茨茅斯的比赛中脚踝受伤，似乎让他赛季报销了，但是疫情导致的强制停赛让他能够在最后几场比赛中复出，并参与了阿森纳的足总杯夺冠历程，尽管他在对阵切尔西的决赛中没有上场。

现在看来，那些在温布利的赛后庆祝将是托雷拉最后一次身着阿森纳球衣亮相。他本赛季都没有参加任何比赛，他被告知可以在转会窗口结束前自由离开。

目前看来，转会到马德里竞技似乎是这位中场球员最有可能的选择，尽管西甲俱乐部和阿森纳之间的谈判尚未达成成功，枪手希望得到一份永久合同，而马竞则希望租借。

这名球员自己也非常渴望转会。虽然他的状态急剧下降可以追溯到埃梅里时期和位置的转变，但在他适应英格兰生活方面也有一些真正的问题。

他从来没有克服过语言障碍。托雷拉从意大利一到英格兰就开始上英语课，但几个月后就停下了，从那以后交流就成了一个问题。

尽管他在队友中很受欢迎，他在伦敦科尔尼的态度也从未受到质疑。即使是现在，当他一心想离开并且知道他将不会参加比赛的时候，据说他仍然每天参加两轮训练来确保他能处于最好的状态。

如果转会不能在转会窗口结束前实现，那么阿尔特塔很可能会把托雷拉带回他的计划中，而这名球员将会保持他刚来的时候的职业水准。

但他成为阵容常客的机会已经消失了。托雷拉从桑普多利亚转会而来，被认为是阿森纳缺少的一环，现在他已经成为了一个小角色，如果他留下来，并且阿森纳在转会窗口关闭前引进阿瓦尔或者帕尔特伊，这只会增加他的挣扎。

他在英国没有赶上好时候。对阿森纳来说，球队没能让一个奉献如此之多的球员发挥出最好的状态；对托雷拉来说，他没能适应文化差异，没能在一个他本可以成为球星的俱乐部安顿下来。