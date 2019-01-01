曼联8000万先生获前队友支持：配得上队长袖标

马奎尔在赫尔城的队友道森预测，这位即将登陆老特拉福德的英格兰后卫，会拥有一个无比光明的未来。

莱斯特城主帅罗杰斯在上周五已经确认，蓝狐方面已经同意了曼联对马奎尔提出的报价，26岁的英格兰后卫转会几乎已经板上钉钉。

曾与马奎尔在赫尔城共同效力过三个赛季的道森相信，自己的前搭档将成为梦剧场的新领袖。

道森告诉BBC Radio 5：“他是那种走进更衣室就能很快适应的人。”

“有朝一日，你将能看到他成为曼联的队长。给他时间去适应，我相信他会迟早会成为球队队长的。”

够力足球曾报道红魔为马奎尔准备的转会资金是8000万镑，这也超过了此前利物浦签下的荷兰后卫范戴克的身价。

道森同时相信，这位英格兰国脚会让老特拉福德的投资得到应有的回报，因为马奎尔将为曼联后防带来特别的态度。

“是他的贡献让他成为了价值8000万镑的球员。”

“他可以让球远离防线，他在狭小空间里也能得心应手，他能够排除危机，这些都让他变得与众不同。”

曼城主帅瓜迪奥拉在社区盾杯夺冠后，也对这位同城对手即将加盟的新援提出了自己的看法。

瓜迪奥拉说道：“马奎尔是顶级中后卫。我们也曾对他有兴趣，但我们负担不起费用。曼联可以，那么恭喜他们。”

曼联本周末将迎来主场对阵切尔西的英超新赛季揭幕战，如果交易尽快完成，或许这也将成为马奎尔的红魔首秀。