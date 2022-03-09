曼联、皇马或大巴黎——波切蒂诺下赛季会去哪里执教？

对于巴黎圣日耳曼与皇家马德里的欧冠16强比赛的重要性，没有什么比波切蒂诺提前近一个月就开始为他的球员准备首回合比赛的事实更能说明问题了。

阿根廷人甚至在前一周告诉达尼洛-佩雷拉，他将在王子公园球场首发，不仅要负责防守维尼修斯，还要在防守中掩护巴黎的右后卫阿什拉夫。

不过，波切蒂诺的首要任务是确保他的球员实施集体逼抢的战术，专注于在高位立即抢回球权，这是一套专门针对皇马而设计的战术。

维拉蒂被要求在这方面发挥关键作用，而这位意大利国脚表现得很好。

姆巴佩可能在首回合打入绝杀球，但维拉蒂无疑是比赛的主角，他不断骚扰皇马中场卡塞米罗、莫德里奇和克罗斯。

当然，现在的挑战是波切蒂诺要在次回合复刻这样的表现。

毕竟，他的饭碗仍然取决于此。

尽管巴黎在第一回合比赛中表现出色，但如果他们在客场输球并被淘汰，一切将毫无意义，正如够力足球上个月所披露的，波切蒂诺与巴黎体育总监莱昂纳多的关系已接近破裂。

事实上，除非波切蒂诺能够在本赛季赢得欧冠冠军，否则他极有可能在今年夏天离开巴黎，他的合同将在明年夏天到期。

去年夏天，在完成多笔重磅签约后，巴黎队内紧张气氛开始上升，波切蒂诺反而推动出售多名球员。

然而，这位前托特纳姆热刺主帅的愿望没有得到满足，他得到了一个臃肿的30人阵容，其中充满了不开心的、被认为是多余的球员。

波切蒂诺对此并不是很满意，然后，当他在一月份要求签下恩东贝莱时，却被告知莱昂纳多现在正专注于缩小球队阵容的规模。

恩东贝莱被租借到了里昂，而痛苦沮丧的波切蒂诺认为他错过了一个加强中场的明显机会。

另一方面，巴黎的一些人认为，波切蒂诺应该凭借他已有的球员阵容做得更好。

虽然球队现在可能在法甲联赛中遥遥领先，超过第二名的尼斯13分，但他们的表现往往不令人信服，在某些比赛中甚至可以说是糟糕的。

在一月底对阵尼斯的法国杯16强比赛中，巴黎0-0战平对手后点球5-6被淘汰，这场比赛的糟糕表现尤其让俱乐部担心。

波切蒂诺的压力加剧了，我们现在看到的情况是，如果球队今天被淘汰出欧冠，那么俱乐部可能会解雇波切蒂诺。

但是，如果波切蒂诺真的与巴黎分道扬镳——无论是在赛季结束前或结束时——他可能会去哪里？

当然，皇马是波切蒂诺的长期崇拜者，之前银河战舰就曾有几次试图将他从热刺带走。

然而，安切洛蒂的工作现在是安全的，尤其是在皇马领跑西甲积分榜的情况下，而波切蒂诺无论如何都会面临激烈的竞争，争取任何可能的空缺帅位。

够力足球还了解到，波切蒂诺倾向于回到英格兰。

热刺主席丹尼尔-列维曾试图在2021年将他带回北伦敦，随后俱乐部任命了努诺担任主帅，随后又雇佣了安东尼奥-孔蒂，如果这位前国际米兰主帅在合同到期前离开，波切蒂诺可能会再次被热刺召唤。

然而，老特拉福德仍然是波切蒂诺更可能的下一个目的地。

在2018年12月穆里尼奥被解雇后，曼联曾认真考虑过聘请波切蒂诺，但最终决定让临时主教练索尔斯克亚转正。

就目前的情况来看，鉴于朗尼克的统治很难激发人们的信心，曼联似乎没有什么机会把他们的信心放在另一个临时教练身上。此外，德国人计划在本赛季结束后担任俱乐部顾问。

最关键的是，波切蒂诺不仅受到曼联传奇主帅弗格森爵士的尊重，而且目前曼联一线队有不少球员也是其狂热的崇拜者。

例如，拉什福德目前正在考虑他在俱乐部的未来，但据信他会欢迎波切蒂诺的到来，如果去年夏天姆巴佩离开巴黎加盟皇家马德里，波切蒂诺会尝试签下这位拉什福德。

当然，波切蒂诺并不是唯一的曼联主帅候选人，阿贾克斯的教练埃里克-腾哈赫也非常有可能。

然而，在理查德-阿诺德取代埃德-伍德沃德成为首席执行官后，曼联在上个月加紧寻找新的主帅，看来波切蒂诺很可能至少被问及他对执教曼联是否有兴趣。

如果巴黎在欧冠中出局，这种接触肯定会来得更早而不是更晚。