曼联预料博格巴夏天离队 但仍可能开出新合同

球员和俱乐部之间的沟通出现了问题，这在很大程度上要“归功于”他的经纪人米诺·拉伊奥拉的行动。

曼联目前预计保罗·博格巴将在今年夏天离开，但有一些复杂的情况可能迫使这名球员和他的经纪人米诺·拉伊奥拉做出妥协，甚至可能看到他签下一份新合同。

这名26岁的中场球员本周才回到卡灵顿进行训练，之前他在迪拜独自训练，而曼联一线队在马贝拉度过了他们的冬歇期。

就在周一晚上曼联对阵切尔西的比赛之前，博格巴的经纪人对主教练索尔斯克亚进行了攻击。在接下来的几天里，媒体进一步报道了拉伊奥拉和索尔斯克亚之间的嘴仗，博格巴没有公开谴责他的经纪人，也没有为他的经纪人辩护。

其他球队

甚至在拉伊奥拉爆发之前，曼联私下里就已经接受了这名球员今夏离开的可能性，他们预计他要么加盟皇家马德里，要么加盟尤文图斯；和曼联一样，这两支球队的赞助商都是博格巴的个人赞助商阿迪达斯。

然而，曼联的执行副主席埃德·伍德沃德并不愿意亏本出售博格巴。这位世界杯冠军球员在2016年夏天从尤文图斯加盟时，花费了曼联8900万英镑。伍德沃德的目标是确保1.5亿英镑的收入，但可能妥协的数字将接近1.3亿英镑。不管博格巴在场上的表现如何，俱乐部都认为他是一笔极具市场价值的商业资产。

但正是场外发生的事情阻碍了他迅速离开的愿望。据称，皇家马德里对博格巴的估价仅为5000万英镑，而尤文图斯也会开出一份苛刻的合同。博格巴在曼联的早期状态让他经常被安排在替补席上，并与前主教练穆里尼奥发生冲突。在挪威人执教的第一个赛季，他在索尔斯克亚的带领下东山再起，但是由于伤病，他在这个赛季几乎没有出场——到目前为止只踢了8场比赛。

考虑到曼联希望在任何交易中最大化博格巴的价值，只要他得到足够的资金来寻找替代者，索尔斯克亚就会满足于出售他，拉伊奥拉已经将他放在了风口浪尖。这位超级经纪人可能希望他的客户以极低的价格离开，但这反过来又会造成新的僵局。

按照目前的积分榜情况，曼联下赛季将失去欧洲冠军联赛的收入，这将使他们增加一名前锋和收购杰克·格拉利什的转会费都变得至关重要。他们不能让博格巴以更低的价格离开，并继续伍德沃德的重建战略，这也许可以解释为什么索尔斯克亚决定不向媒体对拉伊奥拉过分重视。

皇家马德里和尤文图斯正越来越多地引进有长远价值的球员，而博格巴几乎没有做什么来说服球探相信他的价值。还有其他更有说服力的目标，比如皇家马德里有意基利安·姆巴佩。

然而，如果博格巴能在今年夏天的欧洲杯上重现他的2018年世界杯状态，这种情况可能会改变。但这还远远不能保证，特别是如果布鲁诺·费尔南德斯能够为曼联增加创造力的话。对于索尔斯克亚来说，满足博格巴在比赛前提高身体素质的愿望就不那么重要了。

这些复杂的情况可能就是为什么关于一份新合同的传言没有消失的原因，甚至连拉伊奥拉都没有排除这种可能。对于曼联来说，这将保护一名球员的出售价值，他目前的合同还有两年才到期。对于博格巴和拉伊奥拉来说，这是对他们没有得到这两个赛季心仪的转会的某种补偿。

这种情况在今后6个月将如何发展仍不确定。