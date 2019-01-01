曼联需要最佳状态的博格巴来挽救这个赛季

法国人在对阵沃特福德的比赛中短暂的出场只是一个开始，如果红魔想要拯救他们目前的比赛的话。

曼联拯救这个赛季最大的希望寄托在了博格巴的脚下以及以他最好的状态。

在曼联被沃特福德羞辱的比赛中博格巴的贡献比其他任何球员都要大。他成功的踢了20分钟——这就是他的状态，如果他首发出场的话，失败本来是可以避免的。

他的传球经常被人们想起，这也是在卡里克退役后曼联所见过的最好的中场球员。他的传球能力可以和巴萨的任何球员相媲美，而且他肯定会在皇马的中场中脱颖而出。

另一个潜在的追求者尤文图斯的队内则没有任何人能与之相比。尽管如此，看起来他至少还会在余下的赛季里待在俱乐部内，如果他继续保持上次的状态，曼联也许还能挤进前四。

博格巴的回归将使曼联把林加德重新放到替补席上。林加德是努力和无效的奇怪组合。不管是否是有意为之，他很少出现在那些考验他才能和勇气的职位上。相反，他是一个安全的和普通的球员。这可能在中场很有用，但是当他被安排在10号或者边路的时候，就会起到钝化进攻的作用。

索尔斯克亚清楚地知道曼联正在为狡诈而努力。他偶尔会给胡安·马塔机会，但似乎在过去的几个赛季里，年龄的增长戏剧性地阻碍了他的发挥。他从来不是跑得最快的，他的身体妨碍了他完成最基本的任务。

博格巴可能只是间歇性的恢复，间歇性的集中注意力，但是当他下定决心的时候，他平静的带球并且有着令人印象深刻的技术。在我们的阵容中，没有人能有如同他一般的作用，也无法在其转会离开后轻松的锁定一名替代者。

在人们猜测他是否愿意为曼联效力之后，博格巴在维卡拉格路展示了他的天赋。仅仅推翻几个赛季的批评是不够的，有些批评是合理的，有些是歇斯底里的，但它为俱乐部和球员指明了前进的方向。

自上个赛季穆里尼奥上任以来，两方面似乎都输了，但双方都能从世界上最优秀的球员之一的带领下获益，他的出色表现帮助他的国家赢得了世界杯。

在阵型上，丹尼尔·詹姆斯、马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔在他前面，曼联有很多机会去创造和得分。甚至还有弗雷德和迈克托米内在中场提供额外的帮助。

不管博格巴是否想要长期呆在这里，他都不能再得过且过了。在考虑引进博格巴之前，皇家马德里已经在其他地方花费了3.48亿欧元(3亿英镑/ 3.89亿美元)。

上个赛季，巴萨认为他的身价只有5800万欧元(合5000万英镑/ 6500万美元)，外加耶里•米纳和戈梅斯。这名球员已不再是下一个高额转会的主角，只是一个可能就要错过再次闪耀人前的机会的26岁的年轻球员。

现代球员经常说想留下一笔遗产，但博格巴什么也没有留下。即使他在2020年欧洲杯后离开，重新点燃曼联的复苏之路也可以是一个开始。

并不是所有的希望都在博格巴身上。但马夏尔的临门一脚略显不够。詹姆斯看起来很累，你可以理解为什么索尔斯克亚想要另一个右边锋和另一个前锋来减轻压力。在博格巴缺席的情况下，弗雷德和迈克托米内做得很好，但他们之间显然没有足够的实力来开始挑战积分榜首的位置，或者统治其他弱队。

还有一些后场上的担忧。在气质上，哈里·马奎尔表现得冷静而克制，但领导能力的迹象还不明显。林德洛夫随已25岁，但有时表现仍显紧张。迅速而显著的改进迫在眉睫，而对边路最大的控诉仍是边后卫的位置。

毫无疑问，这个位置是现代足球最近一次飞跃中最根本的改变。他们需要有创造力，技术完美，理解防守位置，有足够的耐力和速度来发挥他们的进攻才能。这可能是足球界要求最高的角色，因此现在很少有球员能在这个位置上坚持十年。

看来对于曼联来说，卢克·肖在即将年满26岁时还能胜任这一位置已经很幸运了。在另一边，万比萨卡防守极好，但他的弱点暴露了索尔斯克亚更深层次的担忧。

当然，一个后卫需要防守，但是像曼联这样的俱乐部也许最好有一个现代的边后卫来做到比防守更多的工作，就像布兰登·威廉姆斯所做的那样。因为缺乏创造力而丢分几乎是不可原谅的。索尔斯克亚必须知道防守是不够的。如果这名挪威人已经计划监督这名22岁的英格兰国脚在进攻方面的进步，那么他在指导其他球员取得进步几乎没有起到任何作用，这也是值得关注的。

尽管如此，主教练已经赢得了转会窗口的支持，但是如果像哈兰德这样的球员来了，那么索尔斯克亚和博格巴的借口就开始减少了。

对阵纽卡斯尔的比赛中，他们都必须证明他们有能力提供更多，如果他们想要在曼联甚至拥有一个美好的未来的话。