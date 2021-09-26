曼联隐患渐现:B费罚丢点球和后防伤病带给索帅的压力

阿斯顿维拉周六在老特拉福德取得了1-0的胜利，送给了红魔最近四场比赛中的第三场失利。

如果曼联想在明年5月份结束他们9年的英超冠军荒，那么在主场击败阿斯顿维拉是必须要做到的事情，但可惜事与愿违。

实际上，曼联击败阿斯顿维拉的次数比击败其他任何球队都要多，自2009年12月以来，他们在主场对阵阿斯顿维拉的比赛中一直保持着不败。

然而，当他们在周中令人失望的被西汉姆联从联赛杯中淘汰后，肯定希望能够在周末的联赛中打一个漂亮的翻身仗，但他们却在老特拉福德丢掉了获胜的机会。

这是他们在四场比赛中的第三场失利，而唯一的一场胜利还是得益于德赫亚在伤停补时阶段扑出对手本有可能绝平的点球。部分球迷目前已经磨刀霍霍，把矛头直接指向了索尔斯克亚。

如果曼联继续上两场比赛的表现，你就可以理解这些球迷的那种挫败感。

尽管对阵维拉比赛的阵容和周三晚上有所不同，但结婚对于曼联而言却并无区别。他们获得了多于对手的射门机会，但并没有非常明显的优势，球场上的发挥也没有创造性，没能撕破阿斯顿维拉的防守。

因此，当霍斯在第88分钟利用角球攻破德赫亚把手的球门时，其实这一切都是迪恩·史密斯的球队应得的。

阿斯顿维拉在这场比赛中拥有着一个清晰、连贯的赛前计划，而他们也在球场上进行了完美执行，反观曼联，巨星闪耀的红魔众将却没能在进攻方面发挥出真正的创造性。

至于本场比赛的锋线组合，在卡拉宝杯上发挥欠佳的马夏尔没能再获得上场机会，回归的C罗顶在了球队最前面，索尔斯克亚和葡萄牙巨星本人希望能够延续自己此前几场的进球感觉。

然而，这位五届金球奖得主在这场比赛中却没能拿出自己的一贯表现，整场比赛只贡献了4脚射门，且没有一次射正。

相反，年轻的格林伍德则成为了锋线中表现更聪明的那一个，他的跑动多次突破了阿斯顿维拉的防线，但可惜的是，却最终没能破门得分。

当比赛还剩10分钟的时候，老特拉福德球场传来了“卡瓦尼加油”的口号，但当乌拉圭人最终在比赛还剩7分钟时出场时，他也没能起到索尔斯克亚所需要的作用。

曼联在最近两场比赛中有55次射门，但只有10次射正，但最终都颗粒无收。

事实上，在补时阶段，当豪斯因手球被判罚点球时，布鲁诺·费尔南德斯本应为球队扳回一分，不过这位昔日的点球“可靠先生”也没能成功破门，他的射门击中横梁直接飞到了看台之上，而C罗则在禁区边缘看着他。

很难想象下一次曼联得到点球的时候，C罗不会取代自己的同胞，成为主罚者。

除此之外，索尔斯克亚的两名主力后卫卢克·肖和哈里·马奎尔也因为伤病原因被提前替换下场，这可能会为曼联接下来的欧冠小组赛雪上加霜。而万比萨卡也将因为上一场对阵伯尔尼年轻人的红牌无法出战比利亚雷亚尔，索尔斯克亚现在一定在祈祷卢克·肖和马奎尔不要伤的太重。

尽管这些伤病对球队阵容的整体性造成了破坏，但实际上曼联本赛季的防守表现并不算糟糕，不过这场比赛的丢球意味着曼联自1971/72赛季以来首次8个顶级联赛主场无法零封对手，这一点着实令人担忧。

为了稳固球队的后防，曼联今夏花费巨资从皇马签下了瓦拉内，而法国人截至目前的发挥还算稳定，不过仍然出现了不少的小失误。如果他们想要球队的防守真正更上一层楼，那么一些问题必须被克服。

在这场比赛之前，曼联在联赛中取得了四胜一平的成绩，这对曼联来说似乎是一个积极的开始，但在过去的11天里，他们的表现意味着形势在短时间内急转直下。

在对阵比利亚雷亚尔和埃弗顿的比赛过后，曼联将迎来国家队比赛日，而后他们将与莱斯特城、利物浦、热刺和曼城等联赛主要对手直接对话。除此之外，他们还要与欧冠小组赛最大对手亚特兰大进行两回合的较量，因此他们必须尽快扭转球队的糟糕状态。

不过，如今发生的一切很难不让人为红魔担忧。