曼联重建任重道远 博格巴却拿自己的风评冒险

法国人在几年前似乎注定要成为伟大的球员，但在经历了老特拉福德的失望之后，他的风评可能会岌岌可危。

保罗·博格巴给人的印象是一个非常自信的人，为什么不呢？他是世界杯冠军。他是史上身价最高的球员之一，薪水也很可观。

他在尤文图斯取得了胜利，齐达内希望他去皇家马德里。他送走了穆里尼奥，并且打进了许多精彩的进球。他是一个社会现象，并证明了弗格森爵士是错误的。

博格巴回顾了他的成就，并从中获得了信心，这并不令人惊讶。他天生就有天赋，为了让自己成为世界上最被需要的中场球员，他偶尔会运用这些天赋。

他今年26岁，在未来的四五年里应该是他的黄金时期。尽管如此，他很可能会留下一份失望的风评。

如果我们看看其他地方，我们可以看到许多球员充分利用了他们的天赋。梅西一直在向瓜迪奥拉学习，就像现在的斯特林一样。克里斯蒂亚诺•罗纳尔多一心只想在职业生涯中做到最好。即使在天赋榜的低端，你也可以看到詹姆斯·米尔纳，他凭借自己的努力和奉献，以欧冠冠军的身份登上了足坛巅峰。

就天赋而言，博格巴几乎可以与世界上最伟大的足球运动员创造的任何东西相媲美。令人沮丧的不同之处在于，他选择不这么做。他的长距离传球无人能及。他的停球无可挑剔，他拥有伊布拉希莫维奇的力量。但他避开了铲断，在自己的半场犹豫不决，让自己被对方的盯人球员压得喘不过气来。他最粗心大意的特点掩盖了他最优秀的品质。

前曼联球员保罗·帕克认为博格巴在老特拉福德已经淡出了视线，因为他想去别的地方。

“他是在说服自己离开，他不是真的要加入这个派对。”帕克告诉够力足球。

“每次他都在谈论他什么时候离开，以及他和齐达内之间的关系。”

“这是目前博格巴面临的最大问题。”

如果博格巴想让人们怀念他在曼联的时光，那他就大错特错了。这是一支还不能与他的雄心壮志相匹敌的球队，但是世界上最优秀的球员可以用这样的方式来激励他们周围的人。

埃里克·坎通纳，另一位天才的法国人，是92届毕业生追求卓越的核心人物。他既傲慢又勤奋。

博格巴一点也不懒，但没有他把斯科特·麦克托米内、马库斯·拉什福德或梅森·格林伍德带到一边，并把他的知识传授给他们的故事。他并不是在以身作则，而是在向索尔斯克亚展示自己是一个不可靠的建队基石。

当博格巴在2016年回到曼彻斯特的时候，他被认为是曼联重生的催化剂，同时到来的还有伊布拉希莫维奇和穆里尼奥。

简而言之，他接受了挑战，以满足这些期望。但是，随着阵容的恶化，穆里尼奥开始与他周围的人发生冲突，他对球队的贡献越来越少。自从去年穆里尼奥离开后，这名中场球员的情况并没有好转——尽管在索尔斯克亚统治的初期，他的状态很好。

现在看来，博格巴在曼联的时光并不能证明他会成为一个伟大的球员。今年夏天，皇马决定在他之前需要先引进价值3亿英镑(3.69亿美元)的球员。上个赛季，巴萨出价5000万英镑(6100万美元)，加上耶里·米纳和安德烈·戈麦斯，几乎是对这名前尤文球员的侮辱。

明年夏天，齐达内可能不会在皇马执教了，可能没有俱乐部愿意冒险让一名球员在经历了四个不稳定和不完整的赛季后继续担任重要角色。甚至曼联的球迷也开始对他不满。正如帕克所指出的那样：“每个球员都希望自我价值的提现，但他错过了一个被铭记的黄金机会。”

当今足球世界的发展比以往任何时候都要快。穆里尼奥保守的战术方法已经快要过时了，距离他在国际米兰赢得欧冠冠军还不到十年。与此同时，瓜迪奥拉不得不向克洛普学习，而他们两人都同时还在寻找额外的优势。

在球场上，经典的10号球衣正在从这项运动中消失，而单一技能的球员的需求也越来越少。现在，足球运动员需要能够做任何事情——尤其是中场球员。他们必须能够传球、铲断、压制、传中、射门和完成一些战术任务。

博格巴还只有26岁，但随着比赛的要求越来越高，他冒着落于人后的风险。如果他是，他不会作为他这一代人中最优秀的人之一而载入史册。