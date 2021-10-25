曼联遭遇有史以来最尴尬的失利 索尔斯克亚要如何在这次灾难中存活？

尽管昨天带队在主场0-5惨败死敌利物浦，但索尔斯克亚仍然得到曼联高层的支持

曼联将何去何从？

就失败而言，主场0-5惨败最大的仇敌是最糟糕的那一种。

昨天凌晨输给利物浦是一次彻头彻尾的尴尬，索尔斯克亚的球队罪有应得。

不管你喜欢什么样的统计数据，如果你是曼联的支持者，这些数据都令人沮丧。过去4场联赛1分，过去21场比赛仅1场不失球，过去8场主场比赛只拿8分，仅9场比赛就在英超积分榜上落后榜首8分。

在下个月的国际比赛日之前，曼联还要在联赛中遭遇热刺和曼城。

说得婉转些，这些数字是糟糕的。统计数据总是可以用来支持你的任何观点，但现在对曼联最大的控诉是，这些可怕的数据是他们所处位置的公平反映。

更糟糕的是，这种打击已经来临了。

这是他们本赛季第一次面对可以被称为精英的对手，正如加里-内维尔在天空体育上说的那样，他们被“彻底摧毁，撕成碎片，分崩离析”。

我们不应该感到震惊。

这是一支没有身份，没有计划，缺乏信心，无法保持一场不失球的曼联。大部分责任都落在主教练身上，所以索尔斯克亚的问题是正确的。

不过，这些问题都不是来自联合航空的管理层。

在赛后的新闻发布会上，当被问及是否仍然得到董事会的支持时，索尔斯克亚回答说:“我没有听到其他的消息，我仍然在考虑明天的工作。”

挪威人不需要和埃德·伍德沃德或者格雷泽家族通话就知道他仍然得到他们的支持，尽管他最近在球场上投降了。

这是一支没有身份感，没有计划，缺乏信心，无法保持一场不失球的曼联。大部分责任都落在主教练身上，所以人们对索尔斯克亚的质疑是正确的。

不过，这些问题都不是来自曼联的管理层。

在赛后的新闻发布会上，当被问及是否仍然得到董事会的支持时，索尔斯克亚回答说：“我没有听到其他的消息，我仍然在考虑明天的工作。”

索尔斯克亚不需要和伍德沃德或者格雷泽家族通话就知道他仍然得到他们的支持，尽管他的球队刚刚在球场上缴械投降了。

前曼联队长加里-内维尔在赛后激烈的电视讨论中表示：“他们会一直让奥莱执教到赛季结束。”

但这是充满痛苦的。

“要是在别的俱乐部，他今晚就有麻烦了。如果是在曼联最近的历史上，他会有麻烦的。”

内维尔很有可能是对的，这就是为什么其他俱乐部的支持者和曼联的部分球迷对索尔斯克亚的地位如此不可侵犯感到困惑的原因。

够力足球可以证实，在曼联董事会内部有一个真实存在的信念，那就是索尔斯克亚正在带领俱乐部朝着正确的方向前进，并且在他的领导下事情会有所改善。

然而，如果结果没有改善，这种观点还会持续多久，仍有待观察。

索尔斯克亚被记者问到他是否会考虑离开他深爱的俱乐部；他当然不会。他回答道：“我相信我自己，我相信我正在接近我想要的东西。”

“我已经走得很远了，我们作为一个团队已经走得很远了，我们现在离自己的目标太近了，不能放弃。”

但是曼联接近什么呢？索尔斯克亚几乎同时将周日的比赛描述为“谷底”。

曼联目前在英超联赛中排名第七，离榜首还差得很远。他们可能只落后领头羊切尔西8分，但曼联与利物浦、曼城和切尔西之间的差距是巨大的。

在下半场的大部分时间里，利物浦球迷都在唱歌支持索尔斯克亚，对手球迷为自己辩护，这让人很尴尬。

如果这是“谷底”，那么——套用一句老调重弹的话——唯一的出路就是上升，但是曼联要如何做到呢？

他们在联赛杯的早早出局意味着他们有六天的时间来准备周六对阵热刺的比赛，但是在北伦敦，他们需要的不仅仅是一点点的进步。

如果他们想重获争冠的希望，那么球队就需要一次全面的复兴，而在目前的管理团队下，这样的复兴似乎无法靠这群球员完成。

如果索尔斯克亚想证明他是这个职位的最佳人选——正如他所相信的那样——那么现在就是证明的时候了。

如果俱乐部的决策者想要避免类似的问题，他们更需要这样证明自己。