曼联迎来利好？桑乔：去英超还是西甲都不介意

这位腾飞中的英格兰边锋并没有排除回到他出生的国家的可能性，因为一些顶级俱乐部正在寻求他的加盟机会。

曼联对杰登·桑乔的追逐收到了利好，这位多特蒙德边锋表示他“不介意”将来回到英格兰。

这名19岁的球员在过去的两个赛季中在德甲仅37次出场就打进14球并贡献20次助攻，他横扫德甲的表现吸引了红魔的注意。

桑乔在前往德国获得一线队比赛的机会之前，曾在沃特福德和曼城踢过青年队的比赛。他说，将来可能会去英格兰或西班牙踢球，但他坚持说，他只是很高兴能在威斯特法伦踢球。

“我不能预知未来，但我不介意。西甲我也不介意，但我们还不知道。”桑丘说：“我很高兴我在踢球，这是最重要的。我只是在帮助我的球队，每天在球场上学习。”

桑乔在目前的德甲联赛中开局不错，在前三场比赛中打入两球，助攻三次，这使得人们对他未来的猜测越来越多。

但这位英格兰边锋坚信他可以阻挡外界的噪音，并相信他的位置有助于避免来自媒体的压力。

他说：“我并没有真正注意到所有的媒体。我只是试着专注于我的比赛。很明显，身在德国减轻了媒体（对我）的压力，我认为这对我很有帮助，让我保持专注。”

桑乔的状态使他打破了一项尘封52年的德甲纪录，他在8月23日对科隆的比赛中攻入一球，这意味着他是自1967年斯图加特前锋霍斯特·科佩尔以来，在德甲联赛中打进15球的最年轻球员。

这名少年也开始为足球界发声，在周日国际米兰的卢卡库在卡利亚里遭遇种族歧视后，他发出了希望足球团结一致的战斗口号。

桑乔目前正在为即将到来的英格兰对阵保加利亚和科索沃的欧洲杯预选赛做准备，他希望在这两场比赛中打入自己的第一个国家队进球，此前他已经代表英格兰出场6次，但都没有进球。