曼联迎利好 麦克托米奈将随队参加西班牙训练营

这位23岁的中场球员自去年12月以来一直因膝伤缺阵，但他将和阿克塞尔·图安泽贝一起前往西班牙。

主教练索尔斯克亚证实，曼联中场斯科特·麦克托米奈将加入他们在西班牙的训练营。

这位苏格兰国脚本赛季为红魔出场21次，但是自从去年12月膝盖受伤后就再也没有出场过。

这位23岁的球员的最近一次出场是在4-1战胜纽卡斯尔的比赛中，但是他已经完全恢复了，可以在寒假的时候和球队的其他队员一起去西班牙。

其他球队

“斯科蒂的恢复情况比我们想象的要好，所以我们会把他带走。”索尔斯克亚告诉MUTV，并补充说22岁的后卫阿克塞尔·图安泽贝也会和他的队友们一起。

“希望他能参加训练，阿克塞尔也能，他会参加的，所以这是两个积极的方面，这是一个很好的机会，他们可以和队友们利用这段时间。”

然而，曼联的几位球星，如保罗·博格巴和马库斯·拉什福德将不会参加这次旅行，他们将留在曼彻斯特继续养伤。

“马库斯和保罗还没有准备好参加训练。”索尔斯克亚说：“很不幸，李·格兰特受伤了，所以他需要手术，所以他将缺席两三个月，所以希望他能在赛季结束前回来。”

尽管新前锋伊哈洛身体状况良好，但他将留在曼彻斯特，因为由于担心新型冠状病毒影响，近几周出发自中国的人受到旅行限制。

但是一月签约的布鲁诺·费尔南德斯将会随队出征，他渴望在处子秀后提高自己的表现。

“我一直和费尔南德斯保持着联系。他已经回家几天了。他将不得不离开，向家乡告别，所以他准备好了。他对自己的处子秀不是百分百满意，以后还会有更多，这是个好兆头。”

曼联将于2月17日在斯坦福桥与切尔西的比赛中回归英超联赛。