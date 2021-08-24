曼联转会传闻：不太可能签下卡马文加 博格巴续约仍拖着

尽管曼联阵容还有空缺要补，但他们得先卖人然后才能买人

签下瓦拉内和桑乔后，人们的关注点转向曼联今夏还会不会买人。

这两笔重磅签约在转会窗较早阶段就已经敲定，曼联对这两笔交易的价码和完成速度都感到满意。然而，在签下这些球员后，曼联潜在的新援可能取决于俱乐部能通过卖人筹到多少钱，而直到现在，曼联还未卖出任何人。

在周日1-1战平南安普顿的英超比赛中，球队的整体表现表明球队需要一名防守型中场，同时有消息称曼联还有兴趣签下一名右后卫来和万比萨卡竞争。

特里皮尔一直是俱乐部的长期目标，但曼联不打算满足马竞3000万英镑的要价。除非双方妥协，否则曼联不太可能在夏窗关闭前与马竞达成协议。

俱乐部还对雷恩18岁的中场球员卡马文加感兴趣，但这位年轻人更愿意留在法国或者去西班牙。虽然转会到老特拉福德不是不可能的，但在周二转会截止日前完成交易的可能性不大。

在人员离队方面，佩雷拉租借加盟弗拉门戈直到本赛季结束。据悉，弗拉门戈将支付约85万英镑租借费用，并承担球员80%的工资，同时还可以选择以1700万英镑的价格将他买断。此外，图安泽贝已经被租借到阿斯顿维拉。

布兰登-威廉姆斯本周以租借形式加盟诺维奇城，由于特莱斯和卢克-肖的存在，这位20岁球员一直难以获得比赛时间，而转会到金丝雀将帮助他检验自己的能力是否足以踢英超。

有球队对曼联的右后卫达洛特感兴趣，虽然他的未来还没有得到主教练索尔斯克亚的确认，但他有望在这个赛季留在俱乐部。

索尔斯克亚也厌倦了回答关于博格巴未来的问题，因为他不得不每周向媒体重复同样的回答两次。

俱乐部渴望留住这名世界杯冠军球员，曼联今夏还没有收到来自其他俱乐部的正式报价。博格巴在训练和比赛中的态度受到了赞扬，他在这个赛季的开局阶段表现也很出色。

巴黎圣日耳曼对这名法国国脚很感兴趣，但是签下梅西后，他们几乎不可能在今夏再买博格巴。

曼联希望博格巴能续约，目前他的合同只剩下一年，如果合适的报价出现，红魔会愿意出售。然而，即使他的合同只剩下一年，曼联也不会愿意让他以低价离开。

索尔斯克亚整个夏天都在说他想留住林加德，并坚称他是自己计划的一部分。上赛季租借了林加德的西汉姆对他很感兴趣，但据悉莫耶斯的球队还没有正式报价。

曼联为林加德估价2500万英镑，除非有俱乐部开出合适的报价，否则他有望留在曼联。