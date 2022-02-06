曼联足总杯遭到英冠球队淘汰 卡拉格忍不住调侃红魔名宿

在曼联从足总杯中被淘汰后，利物浦传奇球星卡拉格忍不住提醒罗伊-基恩关于他之前对C罗的评论。

曼联在足总杯第四轮点球7-8遭到英冠的米德尔斯堡淘汰，安东尼-埃兰加射失最终一个点球。

曼联的淘汰让卡拉格非常开心，基恩此前曾表示曼联现在已经变成一支杯赛球队，而C罗的回归是为了赢得冠军，卡拉格忍不住拿这一点调侃了他。

担任天空体育评论员时，两人曾在去年11月发生过争论，当时基恩说道：“C罗永远无法带领曼联重新赢回英超冠军。”

卡拉格则表示：“那签下他有什么意义？他36岁了。”

基恩：“签下他是为了赢得冠军！你赢得过足总杯冠军吗？”

卡拉格：“有啊。”

基恩：“他回来就是为了足总杯和欧冠，他们已经进入欧冠淘汰赛，你认为这对俱乐部商业方面的价值有多大？对格雷泽家族和股价影响有多大？这就是他回来的原因。”

“当你赢得冠军，你不会兴奋吗？曼联现在就是一支杯赛球队。”

卡拉格：“你刚说C罗永远无法带领曼联赢得联赛冠军，那他来干嘛？”

基恩：“杯赛！杯赛！”

卡拉格：“曼联现在就这出息了吗？杯赛就行？”

基恩：“绝对的，但这就是曼联作为一支俱乐部现在的处境。看看联赛，看看过去两三年，这支球队未来两三年不可能赢得联赛冠军，这一点我可以明确告诉你。”

曼联被淘汰后，卡拉格在推特上写道：“基恩和我说，曼联签下C罗是为了赢得足总杯。”

担任ITV评论员的基恩说道：“过去几场主场比赛，他们只打进一球，今晚又是只打进一球。我之前在谈论曼联需要找到方法赢下比赛，但他们找到方法输掉了比赛，这不是一个好的迹象。”

“你必须批评曼联，上半场他们表现很好，但他们踢的是一支英冠球队，在主场输给一支英冠球队，这绝对是不够好的。”