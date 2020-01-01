曼联该如何把博格巴和B费组合成胜利中场？

这对中场搭档在周二第一次一起训练，索尔斯克亚现在必须想办法让他们都适应他的阵容。

一些曼联球迷认为保罗·博格巴和布鲁诺·费尔南德斯一起在红魔首发的机会已经没有了，这是可以理解的。

博格巴整个赛季只为曼联出场8次，因为他在2020年初的手术推迟了他的复出时间。考虑到他在俱乐部长期前途的不确定性，一些人认为他已经完成了在俱乐部的最后一场比赛。

英超联赛停赛的一个积极因素是，博格巴现在几乎已经完全康复，很有可能在赛季的最后阶段复出。这也为他和老特拉福德的新宠费尔南德斯提供了并肩作战的机会。

其他球队

周二下午，博格巴和费尔南德斯在曼联卡灵顿基地一起训练的照片被公布，曼联球迷们得以一窥他们所期待的。一月份签约的费尔南德斯和世界杯冠军博格巴为梦幻组合提供了可能性。

一些人，包括前曼联前锋贝尔巴托夫，已经开始质疑这两人能否搭档。

“他们是相似的球员，都足够聪明，当他们能够提前三步思考。”保加利亚人在三月份时表示：“有时候球员太像了，不适合在一起踢球。”

尽管如此，索尔斯克亚相信他有一个令人兴奋的新组合。“好的球员总是可以在一起踢球的，所以毫无疑问，他们可以——这是一个很大的肯定。”挪威人本月早些时候告诉天空体育。

曼联的队员上周恢复了训练，在周二，费尔南德斯和博格巴第一次有机会一起训练。

自从一月份开始训练以来，费尔南德斯就给卡灵顿的工作人员留下了深刻的印象，这位葡萄牙国脚也表达了和博格巴搭档的兴奋之情。

但是当英超回归的时候，索尔斯克亚将会有一个令人头痛的选择，因为新冠肺炎对转会市场的影响使得任何俱乐部都不太可能带走博格巴。

那么，怎样才能让费尔南德斯和博格巴组成一个球队呢？

前葡萄牙体育主帅卡洛斯·卡瓦哈尔警告说，不要让费尔南德斯仅仅作为攻击型中场出现在10号位置上，但如果索尔斯克亚决定使用菱形中场，这可能是最明智的选择。

在这样的体系中，博格巴很可能会在左路，弗雷德或麦克托米奈在右路，费尔南德斯在他们前面提供中场与前锋马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔之间的联系。麦克托米奈和弗雷德都有可能被安排到更深层的位置上，而马蒂奇在下半赛季的表现有所改善，为球队提供了深度。

如果索尔斯克亚想要采用更具攻击性的阵型，那么博格巴和费尔南德斯将会在433阵型里有些许不同，但仍有创造性，与防守意识更强的麦克托米奈和弗雷德搭档将会是最好的选择。

前曼联后卫斯塔姆会支持这种体系，他最近告诉够力足球：“博格巴是一个有创造力的球员，他想用自己的方式踢球，有时你需要给他一点自由。”

然而，如果索尔斯克亚想要更有防守能力，并且要在博格巴和费尔南德斯之间做出选择，那么问题就会出现。

在曼联本赛季最重要的几场比赛中，索尔斯克亚都喜欢使用三名中卫，这可能会让另外两名防守意识更强的中场球员出现在博格巴和费尔南德斯身边。挪威人的奢侈在于，无论他选择了麦克托米奈、弗雷德、马蒂奇、博格巴还是费尔南德斯，他们都展示了自己的能力和多面性，能够胜任中场的所有位置。

目前，英超俱乐部已经一致同意在周三恢复接触训练，球迷们很快就能看到费尔南德斯和博格巴可能会如何合作。索尔斯克亚是否真的相信这是一个成功的组合，只有时间才能证明。