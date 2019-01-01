曼联英超揭幕战 马奎尔惊爆全世界：我叫他野兽

这位英格兰中后卫给曼联的每个人都留下了深刻的印象，周日的大胜显示了他的能力。

索尔斯克亚在周日4:0战胜切尔西之前的赛前新闻发布会上花了很多时间来为曼联在夏季转会市场上没有采取的一些行动进行辩护，而没有机会详细讨论他们已经完成的一些行动。

他们没有在中场引进埃雷拉的替代者，而卢卡库在转会离开后曼联也没有签下新的前锋。许多曼联球迷的担忧充分反映在了周五索尔斯克亚被审问的过程中。

但挪威人尽其所能强调积极的回应。毕竟，就在这一周，曼联以8000万英镑的天价从莱斯特引进了后卫哈里·马奎尔。到了周日晚上，在这位英格兰中卫的处子秀之后，他的名字出现在了每个人的嘴边。

很明显，马奎尔需要多于90分钟的时间来证明曼联的花费是合理的。但是，除了简单地比较两家俱乐部的估值和相似球员的市场价格之外，影响转会费的高迪还有很多因素。

曼联需要对他们的中卫进行升级。他们需要一个无所畏惧的持球后卫，无论有没有球，都能打好比赛的那种。他们需要一个领导者。或许同样重要的是，他们需要一个能立即产生影响的人。

随着万-比萨卡，丹尼尔·詹姆斯和马奎尔的加盟，曼联引进的都是一些不需要太多时间来熟悉新环境的球员。不像之前俱乐部签下的许多球员，最近的新援已经在疯狂的英格兰足球比赛中证明了自己的价值，他们不需要上历史课，就能成为曼联球员，无论场上还是场下。

万-比萨卡在对阵切尔西的比赛中表现出色，而詹姆斯的替补出场让索尔斯克亚名声大噪。但马奎尔是其中最适合的。和林德洛夫在一起，他就像整个职业生涯都在为曼联踢球一样。

保罗·博格巴对的表现一点也不惊讶，因为正如这位法国人后来解释的那样，马奎尔在周日比赛前一周的训练中表现得同样自信。“我叫他‘野兽’，”博格巴赛后对记者说。“说实话，正如你所看到的，他真的给人留下了深刻的印象。他是一个领导者，他很适合我们的训练。”

“我们谈到了控制好防守，他和维克托有很好的默契。这是全队在新赛季开始的一场精彩比赛。”

“领袖”一词是过去一周夸奖马奎尔经常使用的一个词。“顶级中后卫一点也不紧张,看起来很冷静,没有把时间花在他们防守端、赢得头球、出球能力、覆盖他人的防区、有领导力。”内维尔在周一的推特上说道，而这位前曼联队长不是唯一一个注意到这位26岁球员担负起整个一条后防在自己的肩膀上的人。

当然，曼联也有被对手压迫让出机会的时候，切尔西在上半场两次击中门框，索尔斯克亚承认这是需要改进的地方。但令他高兴不已的是，马奎尔在训练营只呆了几天就带来了瞬间的变化。

索尔斯克亚说：“哈里刚刚和球队进行了三到四次训练，但是他是一个经验丰富的职业球员，他想要学习。我们已经和他谈过几次了，关于我们想要怎样踢球，关于他平时是怎样防守的，他是怎样踢球的，所以接下去我们看到的只会是不断提高。”

当然，最初的迹象依然是好得不能再好了。