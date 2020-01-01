曼联给予一月新援伊哈洛25号球衣

尼日利亚前锋在转会窗口最后一天出人意料地来到了老特拉福德，并得到了他的球衣号。

在一月从上海申花租借到曼联后，伊哈洛得到了曼联的25号球衣。

俱乐部在官方网站上确认，尼日利亚前锋将穿上去年夏天安东尼奥·瓦伦西亚离开老特拉福德后一直空缺的球衣。

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上周五，伊哈洛与曼联签订了一份为期6个月的租借合同，最终协议中没有包括购买权。

他将为索尔斯克亚提供另一个选择——他们的目标是获得欧冠资格，同时也将为欧罗巴联赛和足总杯做出贡献。

在看到拉什福德因背伤休战三个月后，红魔决定在冬季转会市场上增加一名中锋。

卡瓦尼、哈兰德和维尔纳等人都与曼联联系在一起，据报道，曼联在最后期限前对伯恩茅斯前锋乔什·金提出了报价，但遭到了拒绝。

此后，曼联将注意力转向了伊哈洛，并在冬季转会窗口关闭前成功地完成了交易。

这位30岁的球员在周日抵达曼彻斯特后将转会描述为“梦想成真”，他的处子秀将于2月17日在斯坦福桥与切尔西的比赛中上演。

伊哈洛在中国度过了他职业生涯的最近的三年，之前为长春亚泰打进36球，在加盟上海申花后的17场比赛中攻入10球。

这位经验丰富的前锋曾在2014年至2017年为沃特福德效力，在99场比赛中攻入39球，其中包括英超联赛的16粒进球。

索尔斯克亚希望伊哈洛能在进攻上给球队带来不同的面貌，安东尼·马夏尔目前状态不佳，18岁梅森·格林伍德仍然是一个很有天赋年轻球员。

“他是一个不同类型的前锋，他是一个被证明过的射手，”曼联老板在周末告诉记者。“他的来到很有意义，他给了我们一个让梅森和安东尼休息的机会。”

“我们还有很多比赛要打。我们想在欧罗巴联赛和足总杯上走得更远，我们还有联赛要踢，所以我们需要另一种类型的前锋。”